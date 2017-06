Այսօրը՝ պատմության մեջ, նաև՝ ովքերո՞վ է ներկայանում

- in Մշակույթ

Տարվա 176-րդ օրն է, 25-րդ շաբաթը: Տարեվերջին մնում է 189 օր: 7-րդ արևային օր, արևածագ՝ 4։26, արևամուտ՝ 20։48, օրվա տևողությունը՝ 16 ժամ 21 րոպե։ 2-րդ լուսնային օր` 6:01 21:48, Լուսինը Խեցգետինում է՝ 1:05, Նորալուսին՝ 5:31:

Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Բարեկենդան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պահոցը

Տոներ, հիշատակման օրեր

Ծովագնացի օրը

Ծնունդներ.

1975 – Վլադիմիր Կրամնիկ, շախմատիստ

1963 – Ջորջ Մայքլ, անգլիացի երգիչ հունական ծագմամբ

1903 – Ջորջ Օրուել, անգլիացի գրող

1852 – Անտոնիո Գաուդի, կատալոնացի ճարտարապետ, իսպանական (կատալոնական) մոդեռնի բարձրագույն ներկայացուցիչ

Պատմության այս օրը.

1991 – Սլովենիան անկախացավ Հարավսլավիայից։

1967 – Կատարվեց առաջին հեռուստաեթերը ամբողջ աշխարհով՝ 5 մայրցամաքների 24 երկրներում հեռարձակվեց Բիթլզ խմբի «All You Need is Love» երգը։

1959 – Մոսկվայում բացվեց ԱՄՆ-ի ազգային ցուցահանդեսը։ Ռի­չարդ Նիքսոնը և Նիկիտա Խրուշչովը կտրեցին սպի­տակ ժա­պավենը և ուղղվեցին դեպի սրճարան-խորո­վա­ծա­նոց։

1950 – Հյուսիսային Կորեան հարձակվեց Հարավային Կորեայի վրա, և սկսվեց Կորեական պատերազմը։

1907 – Թիֆլիսում կողոպտվեց ինկասացիոն կառքը, որ կազ­մա­կերպ­ել էր Ստալինը և իրականացրել Կամոն։

1876 – Ամերիկացի ձկնորս Ալֆրեդ Ենսեն առաջին անգամ պատմության մեջ միայնակ անցավ Ատլանտյան օվկիանոսը: