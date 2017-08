Kenny Garrett Quintet / Jazzwoche Burghausen 2017

Kenny Garrett – alto sax, soprano sax

Corcoran Holt – bass

Trevor Watkis – piano

Marcus Baylor – drums

Rudy Bird – percussion

Track List:

1. Boogety Boogety

2. J-Mac

3. Pushing The World Away

4. Chucho’s Mambo

5. Spanish-Go-Round

6. Seed From The Underground

7. Happy People

8. Wayne’s Thing