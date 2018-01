Հայտնի են «Օսկարի» հավակնորդները

Ամերիկյան կինոակադեմիան հայտարարել է «Օսկար» մրցանակի հավակնորդներին, այս մասին ասվում է կինոակադեմիայի թվիթերյան միկրոբլոգում։

Լավագույն ֆիլմ

«Կոչիր ինձ քո անունով» (Call Me by Your Name)

«Մութ ժամանակներ» (Darkest Hour)

«Դյունքըրք» (Dunkirk)

«Հեռացիր» (Get Out)

«Լեդի Բըրդ» (Lady Bird)

«Թափանցիկ թելը» (Phantom Thread)

«Գաղտնի դոսյե» (The Post)

«Ջրի ձևը» (The Shape of water)

«Երեք ցուցավահանակ Էբինգի սահմանին, Միսսուրի)

Լավագույն դերասանուհի

Սալի Հոքինս

Ֆրենդիդ Մաքդորմենդ

Մարգո Ռոբբի

Սիրշա Ռոնան

Մերիլ Սթրիփ

Լավագույն դերասան

Թիմոթի Չալամեթ

Դենիել Դեյ-Լյուիս

Դենիել Կալույա

Գերի Օլդմեն

Դենզել Վաշինգտոն

Մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա Լոս Անջելեսում, մարտի 4-ին։

Հավանեցիք, տարածե՛ք սոցցանցերում 20