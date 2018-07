- in Հասարակություն

Խորհրդային (ռուսական) T-72 տանկն աշխարհի ամենավատ տանկն է, կարծում է We Are The Mighty-ն։

Ամերիկյան պարբերականը հանգել է նման եզրակացության՝ հաշվի առնելով մեքենայի օգտագործման մարտական փորձը «Փոթորիկ անապատում» գործողության ընթացքում, երբ իրաքյան T-72-ները կռվում էին ամերիկյան M1 Abrams-ների դեմ։

«Ընդհանուր առմամբ, հակատանկային զենք է մեկ ուրիշ տանկ, բայց T-72-ը պարզապես անպիտան է։ Ցանկացած խումբ, որը դուք կուղարկեք դրանով, շատ արագ կկորչի»,-գրում է պարբերականը։