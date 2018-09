Փոլ Մաքքարթնին ողջ աշխարհին անվճար համերգ կցուցադրի՝ իր նոր ալբոմի թողարկման պատվին

Բրիտանացի ռոք երաժիշտ Փոլ Մաքքարթնին իր նոր՝ Egypt Station ալբոմի թողարկման պատվին հատուկ համերգ է տալու Նյու Յորքում, որն աշխարհի ցանկացած անկյունում անվճար կարող են դիտել բոլոր ցանկացողները։ Շոուն հեռարձակվելու է երաժշտի YouTube-ի պաշտոնական ալիքով։

Հիշեցնենք, որ Egypt Station ալբոմը լույս է տեսել սեպտեմբերի 7–ին։ Սկավառակը դարձել է Փոլ Մաքքարթնիի տասնյոթերորդ սոլո աշխատանքը։ Այստեղ 16 երգ է ընդգրկված, որոնցից երեքը՝ I Don’t Know, Come On To Me и Fuh You ավեի վաղ են թողարկվել։