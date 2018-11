Մինչև Խաչատուրովին հետ կանչելը պետք էր նախապատրաստվել. եթե ՀԱՊԿ-ում պրոբլեմներ լինեն, առաջին օգտվողը Ադրբեջանն է լինելու՝ այսօր հայտարարել է ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը:

Ադրբեջանից առաջ իրավիճակից թերևս փորձում է օգտվել ՀՅԴ-ն՝ լծվելով այն շրջանակների քարոզչական «թեզին», որոնք ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը փորձում են ներկայացնել իբրև Նիկոլ Փաշինյանի և թավշյա հեղափոխության արտաքին քաղաքական ձախողում, որը վտանգում է Հայաստանը: Այս մտայնությունն աշխուժորեն առաջ է տանում նաև Վիգեն Սարգսյանը՝ իր գլխավորած ՀՀԿ-ով: Զարմանալի կամ անսպասելի չէ, որ նախորդ իշխող համակարգում ՀՀԿ խնամքին հանձնված ՀՅԴ-ն ներկայումս էլ մնաց ընդամենը ՀՀԿ խնամակալությանը սպասող ուժ:

Իսկ խնդիրն այն է, որ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայումս ոչ թե իրավիճակ է, այսպես ասած, ստեղծել, ոչ թե խնդիր է ստեղծել, այլ ընդամենը բացահայտել է տարիներ շարունակ հենց ՀՀԿ քաղաքականության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և խնդիրները: Խնդիրներ, որոնց հանդեպ ՀՀԿ-ն որդեգրել էր «իմաստուն» և «անսխալական» կեցվածք՝ լռությունը: Ու այդ «լռության» քողի տակ թվում էր, թե չկա որևէ խնդիր:

Նիկոլ Փաշինյանը, նախաձեռնելով այդ բացահայտման գործընթացը, ցույց տվեց, որ այդ, այսպես ասած, «ամեն ինչ կարգին է, մարքիզուհի» վիճակների ներքո իրականում ՀԱՊԿ կոչվող կազմակերպությունը եղել է Հայաստանի դեմ աշխատող և Հայաստանի անվտանգությունն ուղղակի Ադրբեջանին մատուցող մի կառույց, որտեղ բոլորը բոլորի հետ հարցեր են լուծել Հայաստանի հաշվին: Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտեց այդ իրավիճակն ու հայտարարեց՝ ստոպ, այլևս բոլորը բոլորի հետ հաշիվները Հայաստանի հաշվին լուծել չեն կարող, Երևանն այլևս դա թույլ չի տա, և եթե որևէ մեկը որևէ մեկի հետ հարց ունի, ապա թող լուծի իր հաշվին, իսկ Երևանը դնում է հարցը՝ ՀԱՊԿ-ն ընդհանրապես կարո՞ղ է որպես անվտանգության ռազմաքաղաքական բլոկ իր հաշվին ապահովել անդամների անվտանգությունը, թե՞ մի դավադրության օջախ է, որտեղ այդ կառույցը որպես անվտանգության բլոկ պետք չէ ոչ մեկին՝ Հայաստանից բացի:

Հիմա Արմեն Ռուստամյանը փաստացի ասում է, որ դա անելուց առաջ Հայաստանը պետք է մտածեր, այլապես շահում է Ադրբեջանը: ՀՅԴ-ն Ադրբեջանի շահելու մասին պետք է մտածեր, երբ իշխող ուժի կոալիցիոն գործընկերն էր, որի ղեկավարին ՀԱՊԿ ու ԵՏՄ հարթակներում պարբերաբար ստորացուցիչ և նվաստացուցիչ իրավիճակների մեջ էին դնում հենց Ադրբեջանի, այսպես ասած, պատվերով: Բայց ՀՅԴ-ն այդ մասին իհարկե չէր մտածում, որովհետև այդ ամենի շնորհիվ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում լուծում էր իշխանության հարցը, իսկ այդ հարցը փաստորեն նաև ՀՅԴ հարցն էր: Այն ժամանակ էական չէր, որ ՀԱՊԿ-ում շահում է Ադրբեջանը, որովհետև այդ իրավիճակից Հայաստանում շահում էին ՀՀԿ-ն ու նրա ստեղծած կոալիցիան՝ դրա մասնակիցներով հանդերձ:

