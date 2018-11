Աժ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ այսօր պատասխանեց ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանին: Ռուստամյանն ասել էր, որ ՀՀԿ-ն, որն ասում է, թե միակ ընդդիմությունն է, նախկինների սխալներն է կրկնում:

Նա նշեց, որ իրենք բոլոր քննադատությունները տեղափոխում են քաղաքական դաշտ, երբեք հայհոյանքով չեն խոսում. «Ես, մեծ հարգանք ունենալով Դաշնակցության նկատմամբ՝ եթե դուք հիշում եք, կոալիցիոն մեր գործընկերները հենց առաջին օրը արդեն իսկ իշխանափոխության ժամանակ առանց լուրջ հետևություններ անելու նրանք իշխանափոխության ջատագովներն էին, մաս կազմեցին կառավարությանը: Չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով հետո ճանապարհի կեսից որոշվեց, որ նրանք պետք է ընդդիմություն դառնան: Հետո` չգիտեմ, թե ճանապարհի մյուս կեսին ինչ կորոշեն իրենք, բայց համենայն դեպս նման ձևով ընդդիմություններ չեն ձևավորվում: Վեց ամսվա ընթացքում երկու-երեք անգամ մտափոխվել, որ իշխանության հետ են, հետո փոխվեն, որ պետք է լինեն ընդդիմություն: Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, դա իհարկե միայն Դաշնակցությանը չի վերաբերվում: Լրագրողներդ հետևում էիք, դուք երեք փողոց հետևեիք՝ Նալբանդյան, Աբովյան, Ամիրյան: Այդ փողոցներում հետևեիք, թե մտքափոխ ոնց էին կանգնած փողոցի ծայրին, մտածում էին՝ իջնելն է ճիշտ, թե բարձրանալը, միանանք, թե՞ չմիանանք: Հենց որ ակտիվանում էր իշխանությունը, զգում էին, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվեր, կամաց իջնում էին, հենց որ տեսնում էին նախորդ իշխանության կողմից լինում էր կոշտ հայտարարություն, հետ էին գնում: Իսկ ամսի 23-ին՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, պարզապես տեղ չէին տալիս, թե ով պետք է առաջին շարքում լիներ: Նիկոլի իշխանության ներկայացուցիչները հրում էին՝ դու մեզ պետք չես, էն մեկի վզից քաշում էին՝ արի, դու կարող ա մեզ պետք լինես: Այդպե՞ս էին իշխանություն ու ընդդիմություն ձևավորում, ես չեմ հասկանում: Մենք նման վարվելակերպ չենք ունեցել»:

Վահրամ Բաղդասարյանն ընդունում է՝ եթե չլինեին սխալներ ու բացթողումներ, բնականաբար, այս ամենը տեղի չէր ունենա:

Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, որ Բելառուսի ԱԳՆ կողմից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված պատասխանը անընդունելի հռետորաբանության շրջանակներում է: Բայց Բաղդասարյանն ասում է, որ ի սկզբանե մեր իշխանությունների կողմից էլ են բացթողումներ եղել. «Խաչատուրովը ՀԱՊԿ երկրների կողմից նշանակված անձ էր, և երբ որ նրա նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդում լիներ և պետք է կալանավորվեր, այդ ժաանակ նախապես էթիկայի նորմերից ելնելով և ընդհանրապես պետք է տեղյակ պահվեր ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարներին: Այդ գործը չի կատարվել, և լարումն այդտեղից առաջացավ: Եվ արդեն կանխատեսելի էր, որ մենք կարծես թե կորցնելու ենք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղը»:

Նրա խոսքով՝ նաև Նիկոլ Փաշինյանը կորոշի, թե ինչպես դեկտեմբերի վեցին դրսևորի իրեն Սանկտ Պետերբուրգում: Համենայնդեպս այս լարումը ձեռտու չէ մեզ՝ հետագա քաղաքական քայլերի համար: Սա կարող է հղի լինել բավական տհաճ հետևանքներով. «Ինչքան շուտ հարթվի այս ամենը, այնքան լավ, որովհետև ՀԱՊԿ-ը մի մեծ ընտանիք է, և մենք այդ ընտանիքի հետ բավական երկար գործ ունենք կատարելու»:

Հարցին, թե համաձա՞յն է Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդման հետ, որ Բելառուսն ու Ղազախստանը պետք է բացատրություններ տան, թե ինչու են փակ հանդիպումից Ադրբեջանի դեսպանին տեղեկություններ տրամադրել, Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանեց. «Բնականաբար, մեզ համար ցանկալի չէ, երբ որ նման փակ հանդիպումից հետո հանկարծ հայտնվում է Ադրբեջանի դեսպանը, և նման քննարկում է կատարվում: Բայց դա կախված է նրանից, թե ինչ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել փակ հանդիպման ժամանակ և ով է խախտել պայմանավորվածությունները»:

Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, որ ներկայիս կառավարությունը շարունակում է նախկին իշխանության՝ ՀՀԿ-ի ծրագրերը. Վերցրեք կառավարության եռամսյա ծրագիրը և համեմատեք այս ներկայացված բյուջեի հետ: Ընդ որում, ես պետք է տեղեկացնեմ, որ ցանկացած հեղափոխություն տնտեսության մեջ արտացոլվում է համար մեկ տնտեսական ու քաղաքական փաստաթղթում՝ բյուջեում: Ես խնդրում եմ վերցրեք բյուջեի այս փաստաթուղթը և որևէ հեղափոխկան քայլ ինձ մատնացույց արեք: Գնանք խոստումներին՝ կտրուկ աշխատավարձերի բարձրացում, թոշակների բարձրացում, ներդրումների հեղեղ, ներգաղթ, որ աննախադեպ ներգաղթ պետք է լիներ, կարմիր գծերի վերացում, տեսանկարահանող սարքերի վերացում և այլն: Կա՞ն նախադրյալներ, այնպիսի տողեր, որ բյուջեում այդ խոստումներին ինչ-որ ձևով պետք է ընդառաջեն, ես չեմ տեսնում այդ տողերը:

Նա նշեց, որ եթե իրենք ասում են, որ իշխանափոխությունը հեղափոխություն է եղել, ապա հեղափոխությունից հետո չի կարող իներցիոն բյուջե ներկայացվել: Ավելին, 2019 թվականի բյուջեն իներցիոն չէ, ըստ Բաղդասարյանի, պարզապես մեկ քայլ հետ է. Ես ցավում եմ, որ թվերը, իրավիճակը ճիշտ չի ներկայացվում առաջին դեմքին, մեզ էին ասում՝ շրջապատը պետք է փոխել: Պետք է շրջապատը փոխել, հարկավոր է լուրջ մասնագետներով շրջապատվել: Ես շատ մեծ վտանգ եմ զգում, թե ապագա կառավարությունը և Ազգային ժողովն ինչ կոնտինգենտով պետք է լցվի, ովքեր պետք է լինեն այդ մարդիկ: Դուք տեսնում եք, թե ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում ԱԺ-ում, ունե՞ք այսօր այդ ռեսուրսը, որ պետք է այդ քննարկումները կազմակերպեն, միջազգային կառույցների հետ նստեն բանավիճեն:

Հարցին, թե ՀՀԿ-ն ի՞նչ կարգախոսով է մասնակցելու արտահերթ ընտրություններին, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ մոտ օրերս դա կհրապարակվի: Իսկ մարտավարությունը լինելու է կառուցողական, որևէ լավ գործ չեն քննադատելու, բայց այն սխալները, որոնք իրենք են թույլ տվել ժամանակին, թույլ չեն տալու, որպեսզի այս իշխանությունը կրկնի. Ցավոք սրտի, կրկնվում է այդ ամեն ինչը:

