«Ասոյի բիսեդկի մոտ դանակը քաշեց իմ վրա…». Գուգարք գյուղի մոտ 31-ամյա տղամարդը սպանել է «Ժորկային»

Վերաքննիչ քրեական դատարանում սկսվեց Դավիթ Ս.-ի գործով բերված վերաքննիչ բողոքի քննությունը: Գործը քննվել է Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում Սուսաննա Գզոգյանի նախագահությամբ:

1977 թվականի նոյեմբերին ծնված Դավիթը դեպքի կատարման ժամանակ՝ 2008 թվականի հունվարին, 31 տարեկան էր: Նա դատարանի առաջ կանգնել է դեպքից 10 տարի տարի անց՝ 41 տարեկանում, նրա խնամքին են 2 անչափահաս երեխաները:

Նախաքննական մարմինը Դավիթ Ս.-ին մեղադրանք էր առաջադրել դիտավորյալ սպանության համար՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 1-ին մասով:

Ըստ մեղադրանքի՝ 2008 թվականի հունվարի 3-ին, ժամը 23-ն անց 30-ի սահմաններում Դավիթն իր ծանոթ Կարեն Ք.-ի հետ հանդիպման է գնացել՝ հարաբերություններ պարզելու նպատակով: Հանդիպել են Վանաձորի լուսատեխնիկական գործարանի նախկին ճաշարանի կիսաքանդ շենքի մոտ: Վիճաբանություն է առաջացել, ընկերների միջամտությամբ կռիվը կանխվել է:

Կողմերը որոշել են պարզաբանումը շարունակել քաղաքից դուրս: Գնացել են Լոռու մարզի Գուգարք գյուղում գտնվող «Ասոյի աղբյուր» կոչվող տեղանք:

Այնտեղ Դավիթի ու Կարենի միջև վիճաբանությունը շարունակվել է, որի ժամանակ Դավիթը, ըստ մեղադրանքի, իր մոտ եղած դանակով սպանելու դիտավորությամբ մեկ անգամ ուժգին հարվածել է Կարեն Ք.-ի կրծքավանդակին, վնասել է սիրտը ու կյանքից զրկել է նրան:

Առաջադրված մեղադրանքում Դավիթ Ս.-ն իրեն մեղավոր չի ճանաչել: Դատարանում նա հայտնել է, թե դեպքը եղել է Նոր տարուն՝ 2008 թվականի հունվարի 3-ին: Ինքը տանն է եղել՝ կինը հղի էր, հենց այդ օրերին պիտի ծննդաբերեր, ինքը տանից համարյա դուրս չէր գալիս:

Այդ օրը իրեն զանգել է Կարենը, ում «Ժորկա» էին ասում: Նա իրեն դուրս է կանչել, ինքն առաջարկել է խոսակցությունը հետաձգել հաջորդ օրվան: Բայց Ժորկան մի քանի անգամ տարբեր համարներից զանգել ու պահանջել է, որ ինքն անպայման դուրս գա: Նա «էմոցիաներով» է խոսել, պնդել է՝ խոսելու բան կա, դուրս արի: Ինքը ստիպված դուրս է եկել: Նույնիսկ ցանկացել է երեխային էլ հետը տանել, բայց կինը չի թողել, ասել է՝ ուշ է:

Ինքն ընկերոջը՝ Ապերին վերցրել, գնացել են «Լամպերի» մոտ: Ժորկան միանգամից սկսել է բարձր տոնով խոսել ու քաշքշել իրեն: Ինքը փորձել է նրան հանգստացնել՝ ասելով, թե տոն օր է, կիսելու բան չունեն: Բայց Ժորկան պահանջել է, որ մի հանգիստ տեղ գնան, այնտեղ կասի:

Մեքենա են նստել, մոտ 300 մետր գնացել, հասել են «Տիրի» խաչմերուկ: Ժորկան մեքենայի մեջ էլ հանգիստ չի նստել, իրեն քաշքշել է: Ինքը շրջվել ու ասել է, որ հանգստանա: Մեքենայից դուրս են եկել, Ժորկան իրեն նույն ձև՝ շատ ագրեսիվ է պահել:

Նորից նստել են մեքենա, Ժորկան ասել է՝ մի հանգիստ տեղ քշի: Քշել է գյուղամեջ, բայց Ժորկան ասել է՝ քշի «Ասոյի բիսեդկեն»:

Այնտեղ կանգնել են: Ինքը մեքենայի լույսերը վառ է թողել՝ Ժորկային իմանալով՝ զգացել է, որ մի բան կարող է լինել: Երբ մեքենայից դուրս են եկել, Ժորկան իր թևից քաշել ու ասել է, որ առանձնանան: Մի վեց մետր հեռացել են մյուսներից: Ինքը տեսել է, որ Ժորկան դանակ է հանել: Նա վատ բառերով դանակը քաշել է իր վրա, ինքը ձեռքով պահել է, բայց զգացել է, որ դանակը դիպել է իրեն: Հետ-հետ է գնացել, բաճկոնի գրպանից հանել է փակովի դանակը՝ կանաչ պոչով, ձեռքն առաջ է պարզել, որ պաշտպանվի:

Չի հասկացել՝ իր դանակն ինչպես է դիպել Ժորկային: Բայց դրանից հետո անմիջապես նրան նստեցրել է մեքենա, շատ արագ քշել է հիվանդանոց: Հետո մեքենան տարել-տվել է մեքենատիրոջը՝ իր ընկերոջը, ասել է, որ ինքը գնում է, բայց չի ասել՝ ուր:

Երբ իմացել է, որ Ժորկան մահացել է, գնացել է օդանավակայան ու մեկնել է Մոսկվա: Կնոջը տեսել է որոշակի ժամանակ անց միայն, երբ նա երեխաների հետ մեկնել է Ռուսաստան…

Պատասխանելով կողմերի հարցերին՝ ամբաստանյալն ասել է, թե Ժորկային ճանաչել է՝ ապրել են նույն թաղամասում, իրենց միջև թշնամություն չի եղել: Դեպքի օրն ինքը ալկոհոլ չէր օգտագործել, որովհետև ամեն րոպե կարող էր կնոջը հիվանդանոց տանել: «Մերսեդես» մեքենան ընկերոջ մեքենան էր, մի քանի օրով էր վերցրել՝ մինչև կնոջ ծննդաբերելը:

Դեպքի օրը Ժորկան իրեն շատ է զանգել, ինքը չի ցանկացել դուրս գալ, վիճելու նպատակ էլ չի ունեցել: Անգամ ցանկացել է երեխայի հետ դուրս գալ: Որ բաճկոնի գրպանում դանակ կա՝ ճանապարհին է զգացել, դանակը հատուկ չէր վերցրել: Ժորկան իրեն դանակով հարվածել էր, վնասել էր ձեռքն ու որովայնը: Երբ նրան հիվանդանոց է տարել, զգացել է, որ ինքն էլ է վնասված, բայց այդ մասին ոչ մեկին չի ասել: Առաջին բուժօգնություն ստացել է Մոսկվայում: Հարվածների հետքերը՝ սպիները մինչև օրս իր մարմնի վրա են:

Դեպքի պահին Ժորկան խմած էր ու շատ ագրեսիվ, իսկ ինքն անընդհատ հարցնում էր, թե ուզածն ի՞նչ է: Ժորկայի վարքագծի պատճառը մինչև օրս իր համար հանելուկ է: Նա մի քանի անգամ ասել է. «Դու էդքան կա՞ս…»: Նրա հետ տղաներ կային, որոնք բոլորովին չեն միջամտել:

Ժորկայի հասցրած առաջին հարվածից հետո ինքը կհեռանար, բայց տեսել է, որ նա ուզում է երկրորդ անգամ հարվածել: Հասկացել է, որ չի հասցնի փախչել: Դրա համար ինքն էլ իր գրպանի դանակն է հանել ու պաշտպանվել է:

Մինչև դեպքը իր ու Ժորկայի միջև ոչ մի լուրջ բան չի եղել: Բայց երբ նրա պահանջով դուրս է եկել, ու իրենք հանդիպել են, նա իր բարևին չի պատասխանել, Նոր տարին չի շնորհավորել, մենակ ասել է՝ փախած ես… Ինքն ասել է ՝ Նոր տարվա օրով ի՞նչ կա, ի՞նչ կիսելու բան կա: Նա պատասխանել է՝ ապեր, հիմա քեզ կասեմ… Ինքը նրա շարժուձևից, խոսելու ձևից հասկացել է, որ նա հարբած է:

«Ասոյի բիսեդկի» մոտ երբ առանձնացել են, նա առանց որևէ բան ասելու՝ դանակը քաշել է իր վրա: Ինքը ձեռքով պահել, հետ-հետ է գնացել, Ժորկան առաջ է եկել… Նա տեսել է, որ ինքն էլ դանակ հանեց, ինքը զգուշացրել է, որ նա առաջ չգա, բայց նա առաջ է եկել: Ինքը շարժվել է, որ պաշտպանվի, այդ ժամանակ դանակը դիպել է Ժորկային… Չի հիշում, թե ինքը, Ժորկան իրենց դանակներն ինչ են արել դեպքից հետո: Երբ իր դանակը դիպել է Ժորկային, նրա ագրեսիան անցել է: Ինքը նրան նստեցրել է մեքենա՝ վարորդի կողքի նստարանին ու հասցրել է Վանաձորի հիվանդանոց:

Երբ Ժորկային տանում էր հիվանդանոց, իր վիրավոր ձեռքից արյունը լցվում էր «բռի մեջ»: Հանել է թաշկինակն ու դրել է կուրտկայի տակ՝ ձեռքի վնասված տեղը, իսկ որովայնի վնասվածքը հետո է տեսել:

Երբ ինքնաթիռ է նստել, իր վնասվածքները չեն տեսել:

Տուժողի իրավահաջորդը՝ սպանված Կարեն Ք.-ի հայրը, ամբաստանյալի դեմ բողոք, պահանջ չի ներկայացրել: Ասել է, թե նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը թողնում է դատարանի հայեցողությանը: Նա ասել է, թե իր տղան թասիբով տղա էր, եթե պետք լիներ՝ կվիճաբաներ… Եթե Դավիթը խփել է իր որդուն, վախից է խփել, քանի որ իր տղան համարձակ տղա էր…

Գործով ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ դատարանը եկել է եզրահանգման, որ Դավիթ Ս.-ի արարքը պետք է վերաորակվի՝ նրա կատարածը դատարանը որակել է ոչ թե որպես դիտավորյալ սպանություն՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 1-ին մասով, ինչպես դա արել էր նախաքննական մարմինը, այլ որակել է որպես անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցումով կատարված սպանություն՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 108 հոդվածով:

Դատարանը Դավիթ Ս.-ին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 108 հոդվածով և նրան ազատել է քրեական պատասխանատվությունից՝ վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառաբանությամբ:

Դավիթ Ս.-ի խափանման միջոց կալանավորումը վերացվել է, նա անհապաղ ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճում:

Այս դատավճռի դեմ վերաքննիչ բողոք է բերել մեղադրողը՝ պահանջելով անօրինական գնահատել առաջին ատյանի դատարանի կատարած վերաորակումը, բեկանել դատավճիռը, Դավիթ Ս.-ին մեղավոր ճանաչել դիտավորյալ սպանության համար ու դատապարտել տվյալ արարքի համար օրենքով նախատեսված համաչափ պատժի:

Վերաքննիչ քրեական դատարանում մեղադրող դատախազը ներկայացրեց իր բողոքի հիմնավորումները:

Դատախազն ընդգծեց՝ առաջին ատյանի դատարանը պատշաճ չի վերլուծել վկաների տված ցուցմունքները, դրանց մոտեցել է միակողմանի, ապացույցներին ու ամբաստանյալի կատարած արարքին տվել է սուբյեկտիվ գնահատական:

Ըստ մեղադրողի՝ անհասկանալի է՝ ինչի՞ հիման վրա է դատարանը արժանահավատ գնահատել վկաների՝ դեպքից 8-10 տարի անց տված ցուցմունքներն, այլ ոչ թե դեպքից անմիջապես հետո տված ցուցմունքները:

Մեղադրողի կարծիքով՝ վկաները դեպքից 8-10 տարի հետո տվել են ամբաստանյալի ցուցմունքին համահունչ ցուցմունքներ: Մեղադրողը չբացառեց, որ նրանք, օրինակ, Դավիթ Ս.-ի հարազատներից տեղեկացած լինեն նրա տված ցուցմունքների բովանդակությանը: Դատարանի հարցին՝ կա՞ն ասվածը հաստատող փաստական տվյալներ, մեղադրողը պատասխանեց, որ ինքն այդպես է կարծում…

Մեղադրողը նշեց՝ դեպքի պահին տուժողը խմած է եղել, ամբաստանյալը կարող էր նրան հարվածել, ասենք, բռունցքով, ոտքով, այդպես կարող էր նրան հետ մղել՝ առանց դանակի գործադրման, եթե տուժողը, իրոք, նախահարձակ էր եղել…

Բացի այդ, ըստ մեղադրողի, Դավիթը վեճի ժամանակ բավարար ժամանակ է ունեցել նաև փախչելու համար՝ կարող էր դանակ չգործածել, տուժողը երկրորդ հարված նրան չի հասցրել, իսկ առաջին հարվածն էլ ծանր վնաս չի պատճառել: Մեղադրողը շեշտեց՝ ըստ ամբաստանյալի ցուցմունքի՝ նա Ռուսաստանում բժշկական օգնության է դիմել վնասվածք ստանալուց 15-16 ժամ հետո, դա նշանակում է, որ եթե, իրոք, վնասվածք էր ստացել, այդ վնասվածքը ծանր չէր…

Ըստ մեղադրողի՝ եթե դեպքը կատարվել է այնպես, ինչպես ներկայացրել է ամբաստանյալը, այսինքն՝ նա գտնվել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում, ապա ոչ թե պետք է փախչեր, այլ պետք է ներկայանար իրավապահներին ու աջակցեր հանցագործության բացահայտմանը, դա բխում էր իր շահերից:

Մեղադրողը պնդեց իր վերաքննիչ բողոքն ու պահանջեց բեկանել առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը՝ կատարված վերաորակումը գնահատելով որպես անհիմն ու անօրինական, իսկ Դավիթ Ս.-ին մեղավոր ճանաչել դիտավորյալ սպանության համար՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 1-ին մասով, ու սահմանել արարքին համաչափ պատիժ:

Դատական հաջորդ նիստին ամբաստանյալն ու նրա շահերի պաշտպանը կներկայացնեն իրենց առարկությունները մեղադրողի բողոքի դեմ:

Please follow and like us: