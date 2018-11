Ծառուկյան դաշինք խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը այսօր ԱԺ ճեպազրույցների ժամանակ ասաց, թե «ԲՀԿ-ն փորձելու է առավելագույն ներգրավվածություն ունենալ նոր խորհրդարանում, որովհետև այն ծրագրային մոտեցումները, որոնք մենք ենք առաջարկելու մեր ժողովրդին, դրանք մեր երկրում պետք է իրականություն դառնան: Եվ այն կադրային ներուժը, որը ներգրավված է ԲՀԿ ցուցակներում, նրանց նպաստը մեր երկրին բերելը շատ կարևոր կլինի, և դրա արտացոլանքը շատ մեծ է լինելու»:

Նա նշեց, որ այս քարոզարշավի շրջանակներում փորձելու են հնարավորինս ներկայացնել, թե իրենց կադրային ներուժը, թե այն ծրագրային դրույթները, որոնք փորձելու են իրականություն դարձնել. «Իսկ թե որ հորիզոնականը և ինչպիսի քվե կստանանք, դրա որոշողը միայն մեր երկրի քաղաքացիներն են»:

Հարցին, թե ի սկզբանե չեն դիրքավորվո՞ւմ ընդդիմադիր դաշտում, գնում են իշխանություն վերցնելո՞ւ, էնֆիաջյանը պատասխանեց. «Մենք գնում ենք ընտրությունների, գնում ենք մեր ծրագրերը ներկայացնելու: Ժողովուրդն է որոշելու, ով ինչ մասնակցություն կունենա քաղաքական դաշտում»:

Հարցին, թե ԲՀԿ-ն կոալիցա կկազմի՞ Իմ քայլը դաշինքի հետ, նա պատասխանեց, որ նման հարցերի շուրջ որոշում է կայացնում ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդը. «Երբ որ ընտրությունները տեղի կունենան, որպես իրողություն և փաստ, մենք դրանք արդեն իսկ կարձանագրենք, դրանից հետո մենք մեր քաղաքական խորհրդով ու թիմով կքննարկենք մեր հետագա գործունեության հետ կապված հարցերը»:

Վահե Էնֆիաջյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ խուսափեց պատասխանել լրագրողների հարցին, թե հաշվի առնելով Բելառուսի նախագահի հետ ընկերական հարաբերությունները, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստվո՞ւմ է միջամտել, որպեսզի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ լարված մթնոլորտը փոխվի: Նա կոչ արեց այդ հարցով դիմել Ծառուկյանի մամուլի քարտուղարին: Ըստ Էնֆիաջյանի՝ մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունն առհասարակ այդ հայտարարություններից չի փոխվի. Յուրաքանչյուր երկրի ներքաղաքական գործունեությունը և գործողությունները տեղի իշխանությունն է իրականացնում: Մենք բնականաբար պետք է փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի բովանդակությամբ հայտարարություններ են արվում, որովհետև ՀԱՊԿ-ի հետ կապված կարծում եմ, որ մենք լավագույնս պետք է բոլոր նախադրյալներն ու հնարավորություները կարողանանք կիրառել ի օգուտ ՀՀ և հայ ժողովրդի:

