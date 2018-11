Ի՞նչ ունեցվածք ունի Ջրային կոմիտեի նախագահը

«Փաստ» թերթը գրում է. «ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ինեսսա Գաբայանը հայտարարագրել է այգետնակ, առանձնատուն և բնակարան:

Այս մասին տեղեկանում ենք Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում հրապարակված նրա՝ 2018թ. պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրից:

Ներկայացված փաստաթղթից տեղեկանում ենք նաև, որ նա հայտարարագրել է «VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 T» մակնիշի ավտոմեքենա:

Պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ նրա դրամական միջոցները կազմել են 1 000 000 ՀՀ դրամ:

2018թ. հունվարի 1–ից մինչև պաշտոն ա կան պարտականությունները ստանձնելու օրը ստացած եկամուտները բաժնում էլ նշված է 100 000 ՀՀ դրամ եկամտի մասին, որը ստացել է աշխատանքի վարձատրությունից: Ինեսսա Գաբոյանը եկամուտ է ստացել նաև արտարժույթով: «Տրված փոխառությունների (վարկերի) դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը» ենթաբաժնում նշված է արտարժույթով ստացած շուրջ 50 հազար եկամտի մասին»:

