Պահանջում ենք՝ ավելի շուտ-շուտ գալ մարզեր, ուշադրություն դարձնել մարզերին: Այս մասին, այսօր՝ նոյեմբերի 19-ին, Մարտունիում ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց մարտունեցիներից մեկը:

Նա ասաց, որ մինչեւ հիմա երկրի ղեկավարներն անուշադրության են մատնել մարզերը, ասել են. «Ձուկ ծախեք, կարտոշկա ցանեք, մենք երկիրը կղեկավարենք, բայց հիմա այդպես չի լինելու: Առաջարկում եմ ինձ որպես դուխով քաղաքացու, հրավիրեք կառավարության շենք թեյ խմելու: Դա համարեք որպես նախընտրական խոստում»:

