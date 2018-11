Ինչը ստիպեց Փաշինյանին բարելավել հարաբերությունները Գարեգին Բ-ի հետ

«Ժամանակ» թերթը գրում է. «Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը հարթել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի աթոռը Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ին առաջարկելու միջոցով:

Վերջինս հրաժարվել է այդ առաջարկից և անդրդվելի մնացել իր որոշման մեջ՝ պատճառաբանելով, որ եկեղեցու հետ հարաբերությունները այդ կերպ չեն կարգավորվում:

Միայն Արամ Ա-ի կողմից վերջնական մերժում ստանալուց հետո է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված եղել բարելավել իր հարաբերությունները Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հետ»:

