«Ժամանակ» թերթը գրում է. «ԲՀԿ համամասնական ցուցակից հանվել է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդուարդ Բաբայանի անունը:

Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ Բաբայանը պետք է ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվեր Կոտայքի մարզից: Բայց երբ ԿԸՀ-ն ԲՀԿ ցուցակը հետ էր ուղարկել կուսակցություն եւ 48 ժամ տվել ուղղումների համար, ուղղված ցուցակում Էդուարդ Բաբայանի անունը այլեւս չի եղել»:

