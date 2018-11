ԼՀԿ համամասնական ցուցակը ԱԺ 2018 արտահերթ ընտրություններում

«Լուսավոր Հայաստան»-ը ներկայացրել է ԱԺ 2018 արտահերթ ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը, որը ներկայացնում ենք ստորև․

1. Մարուքյան Էդմոն Հրաչիկի ՀՀ ԱԺ ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր

2. Թանդիլյան Մանե Վանյայի ՀՀ աշխատանքի և առողջապահության նախկին նախարար

3․Բաբաջանյան Արման Շամիրի «Սկիզբ մեդիա կենտրոն»-ի տնօրեն

4․ Գորգիսյան Գևորգ Սամվելի ՀՀ ԱԺ ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր

5․ Սիմոնյան Տարոն Վարդանի ԵՊՀ դոցենտ, «Ի ԷԼ ԷԼ գործընկերություն» ՓԲԸիրավաբանական գրասենյակի գլխավոր տնօրեն

6․Խաչատրյան Արկադի ՍանասարիԿենտրոնական Բանկի նախագահի խորհրդական

7․Սամսոնյան Անի Տաճատի Երևանի ավագանու ԼՈՒՅՍ խմբակցության անդամ

8․Բաբայան Հարություն Վիլիկի «Վի Էյչ Էյչ» ՍՊԸ հիմնադիր

9․Եղիազարյան Արմեն Էդիկի Լոռու մարզի երիտասարդ տնտեսագետների ասոցիացիաՀԿ նախագահ, «Պիրամիդա Կվինտ»ՍՊԸ՝ հիմնադիր

10. Կոստանյան Աննա Մայիսի ԼՀԿ Կառավարման խորհրդի անդամ

11․Սիմոնյան Կարեն Մանվելի ՀՀ Ազգային Ժողով, պատգամավորի օգնական

12․Գրիգորյան Սրբուհի Էդիկի Սիսիանի «Կանանց ռեսուրս կենտրոնի» ղեկավար

13․Ալեքսանյան Սարգիս Ռոբերտի «Հորիզոն» ՍՊԸ ինժիներ

14․Մակարյան Մկրտիչ Մարատի «Նոր Բայազետ» ՍՊԸ՝ տնօրեն

15․Ղուկասյան Կարինե Նորիկի «Հույս Հայաստանի համար» բարեգործական կլինիկա, ատամնաբույժ

16. Կակոսյան Լևոն Աշոտի «Ալմարի» ՍՊԸ հիմնադիր

17. Կարապետյան Արփի Ռուբենի «Կասկադ Քնսալթինգ» ՓԲԸ՝ գլխավոր տնօրեն, Հայաստանի մարդկային ռեսուրսների ասոցիացիայի նախագահ

18․Ղազարյան Վահրամ Գրիգորի

19․Բարսեղյան Վարդան Սահակի«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ կառավարիչ

20. Բարսամյան Ներսես Արմենի

21. Խաչատրյան Ռոբերտ Արսենի «Սանֆուդ» ՍՊԸ փոխտնօրեն

22. Կարապետյան Անահիտ ԳագիկիՀայաստանի Մանուկներ հիմնադրամ

23․Գրիգորյան Շանթ Բաբկենի ԼՀԿ անդամ

24․ Գասպարյան Սաթիկ Ժորայի «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ տնօրեն, Սարատովիթռչնակոմբինատ, «Կուռնիկով» ՍՊԸ ֆինանսական տնօրեն

25․ Դանոյան Ռաֆայել Հակոբի «Ռոյալ Գլոբ» ՍՊԸ տնօրեն

26. Մոսոյան Լիանա Ժորայի ՀՀ Արդարադատության նախարարություն

27․ Այվազյան Հրանտ Գնունու Պոլիտեխնիկի Վանաձորի մասնաճյուղ, ՀՀ Լոռուզարգացման կենտրոն ՀԿ նախագահ

28․Գրիգորյան Արաքսյա Սարգսի «Դամարսիս» ԱՄ առաջատար մասնագետ

29․Զուռնաչյան Վարդգես Խաչատուր ԼՀԿ անդամ

30. Խաչատրյան Արշավիր Արմիկի «ԱՆՆԱՐ» ՍՊԸ տնօրեն

31. Մկրտչյան Մկրտիչ Համլետի Միքայելյանի անվան վիրաբուժության կենտրոնիվիրաբույժ

32․Մխիթարյան Ատոմ Ռոբերտի ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ համակարգող, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դասախոս

33․Գրիգորյան Վախթանգ Էդվարդի «Վ Տրանս» ՍՊԸ տնօրեն

34․ Մեջլումյան Տիգրան Ռոդիկի «ՄԱԳ Գրուպ» ՍՊԸ՝ տնօրեն

35․Քերոբյան Խորեն Ենոքի ՀՀ Վարկային կազմակերպություների միության գործադիրտնօրեն

36․Փիրումյան Գարիկ Արծրունի

37․ Նահապետյան Կարեն Մարտունիկի«Արմենիա» ՀԲԿ նեյրովիրաբուժ

38․Գրիգորյան Տիգրան Հրահատի

39․Հակոբյան Նիկողայոս ժակի ՀՀ ԱԺ նիստերի կազմակերպչական բաժնի պետ

40․Քոլյան Վարդուհի Սոկրատի ԱՄՕ բեռնային համալիրի տնօրեն

41․Շեկոյան Կորյուն Հովիկի ԱնկախՓորձագետների Ասոցիացիայի ՀԿ նախագահ

42․ Հովհաննիսյան Էմիլ Արծրունի

43․Անանյան Մհեր Սամվելի

44․Վարդանյան Արմեն Սաշայի Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական Ինստիտուտի փորձագետ

45․Թևանյան Սոնա Վաչիկի ԱԺ իրավաբանական վարչություն, ԵՊՀ իրավագիտությանֆակուլտետ՝ ասիստենտ

46․ Ավագյան Վահրամ Հմայակի

47․Եզդօղլյան Հայկ Քաջիկի «Հորիզոն» ՍՊԸ ինժիներ

48․Ալոյան Մնացական Նազարի ԼՀԿ անդամ

49․Հովհաննիսյան Անի Վիրապի Միջազգային կազմակերպության TIENS իրավաբան

50․ Խաչատրյան Սևակ Միասնիկի

51․ Առաքելյան Վարդան Ֆելիքսի «Վի Էի ընդ փորթնես» ՍՊԸ տնօրեն

52․ Մուրադյան Սուրեն Ալբերտի ԱԻՆ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնՊՈԱԿ

53․Հարությունյան Սոնա Գագիկի«Մշակույթների երկխոսություն» ՀԿ հիմնադիր նախագահ

54. Խաչատրյան Րաֆֆի Կամոյի «Վիդիս Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ առաքման թիմի ղեկավար

55. Կարապետյան Նորայր Հենրիկի«Սեքյուրիթի Դրիմ» երթևեկության վերահսկիչ

56. Խաչատրյան Հովհաննես Սոսի «Հովհաննես Խաչատրյան» ԱՁ

57. Մարուքյան Քրիստ Հրաչիկի «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամիգործառնությունների տնօրեն

58․ Հովսեփյան Մարգարիտա Էդիկի«Բազմազավակ մայրերի աջակցության միավորում» ՀԿ նախագահ

59․ Նուրջանյան Արփինե Վարդանի «Սինոփսիս Արմենիա» ՈԱ ինժեներ, փորձնակ

60. Հովհաննիսյան Սևակ Անուշավանի

61. Գևորգյան Րաֆֆի Աշոտի «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ՝ առաջատար իրավաբան

62.Ղալումյան Արմենուհի Կառլենի ԼՀԿ անդամ

63․ Սարգսյան Տիգրան Կարենի

64․ Հովհաննիսյան Էմին Վահիկի Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի փորձագետ

65․Ասատրյան Տիգրան Սամվելի Արագածոտնի մարզի Ահարոնյանի անվան միջ. դպրոցիուսուցիչ

66․Հովհանյան Գայանե Գյանջիրովի

67․Հակոբյան Տիգրան Սուրիկի «Մալետա» ՍՊԸ տնօրեն, «ԱՐԷԴՔՈ» ՍՊԸ գլխ. հաշվապահ

68․Բաղդասարյան Գուրգեն Նիկոլի «Պրես Ստենդ» ՍՊԸ փոխտնօրեն

69․Ալեքսանյան Տիգրան Հայրապետի ԼՀԿ անդամ

70․ Ղուլյան Սամվել Արշակի Երևանի Տ․ Շևչենկոյի անվան թիվ 42 ավագ դպրոցի ուսուցիչ

71․Ղուկասյան Արման Էդուարդի Ա.Ձ. Արման Ղուկասյան

72․Եղիազարյան Արտաշես Հովհաննեսի«Մետաղյա ճաղերից այն կողմ» ՀԿ

73․Աթայան Դիանա Իրակլիի Յունիբանկ ԲԲԸ՝ Ներքին աուդիտի աուդիտ– մենեջեր

74․Ավետիսյան Դավիթ Սարգսի «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, Սևանի ԳԳՄ իրացման բաժնիպետ

75․Հախվերդյան Հրանտ Հրահատի«Սագամար» ՓԲԸ՝ երկրաբան

76․Թովմասյան Աննա Սեդրակի

77. Հայրապետյան Արման Արտաշեսի

78. Շահպարոնյան Վահագ Հմայակիթոշակառու

79. Հովսեփյան Արման Մարտինի ՀՀ նկարիչների միություն, «Դիզայներ» ՍՊԸ տնօրեն

80. Շահինյան Մարտիրոս Նարեկի

81. Ասատրյան Վարդուհի Հովակիմի Երվանդ Այվազյան ԱՁ, հաշվապահ

82. Գևորգյան Գարիկ Գագիկի Հովարդ Կարագյողյան բ/կ անվտանգության աշխատակից, Գորիս համայնքի ավագանու անդամ

83. Մինասյան Սարիկ Սամվելի Սոցիալական ապահովության Գյումրի տ/բ պետ

84. Հայրապետյան Արմեն Վարդանի «ՎՏԲ» Հայաստան բանկ ՓԲԸ հաճախորդներիսպասարկման մենեջեր

85. Մարուքյան Գայանե Սոսոյի Սիգարոն ՍՊԸ իրավախորհրդատու, Ռուս–հայկականհամալսարանի դոցենտ

86. Գասպարյան Նորիկ Հակոբի «ՎՏԲ Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

87. Ստեփանյան Ռուբիկ Շահումի

88. Ավչիևա Արաքսյա Սիմյոնի Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոց, ԱնդրանիկՄարգարյանի ավագ դպրոցի ուսուցչուհի

89․Պետրոսյան Դանիել Լևոնի

90․Ղազարյան Հրանտ Շահենի Շիրակի Մարզի Արթիկի համայնքապետարան Առևտրիսպասարկման և տրանսպորտի բաժնի պետ

91․Պապիկյան Գևորգ Գագիկի Սմարթ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՍՊԸ տնօրեն, «Մի Սմարթ» ՍՊԸտնօրեն

92․Բադալյան Լուսինե Ռոբերտի Արմավիրի պետական ինդուստրիալ մանկավարժականքոլեջի ուսուցչուհի

93․Սիմոնյան Արմեն Ջիվանի ԱՁ տնօրեն

94․Մելքոնյան Աշոտ Սարգսի

95․Գրիգորյան Գայանե Էդուարդի ԵՊՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրությանֆակուլտետի դոցենտ

96․ Ստեփանյան Ստեփան Սամվելի

97․ Գևորգյան Հայկ Սամվելի «Պրեմյում Գազ» ՍՊԸ տնօրեն

98․Խաչատրյան Նարեկ ՍերգեյիԱրմավիրիԳյուղատնտեսական պետական քոլեջ ՊՈԱԿ՝խորհրդի անդամ

99․Սարգսյան Աղվան Վաղինակի ՀՀ ԱԻՆ քաղաքականորեն մշակման և միջազգայինհամագործակցության վարչության I բաժնի պետ

100․Իսրայելյան Գոհար Արմենակի

101․Հակոբյան Արթուր Արզումանի Կապանի տարածքային ծբաղվածության կենտրոնիտնօրեն

102․ Հարությունյան Արայիկ Աշոտի «Կոդեքս» պարերի կենտրոն, «Յագուար Պրադաքշեն» կենտրոնի տնօրեն

103․Ավետիսյան Արմեն Համլետի

104․Ղուկասյան Հասմիկ Կամոյի

105․Քիշմիրյան Իշխան Թեմուրի «ԷՅՐ Կովկաս» ՍՊԸ տնօրեն

106․Գաբրիելյան Լևոն Հովհաննեսի«Ռոսգոսստրախ» ապահովագրական ընկերությանգործակալ–խորհրդատու

107․Մարտիրոսյան Վահրամ Սուրենի

108․Հովակիմյան Էլյա Սեյրանի «Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնի բժշկականներկայացուցիչ, դեղատան վարիչ

109․Սարգսյան Կարեն Սամվելի ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի«Տնտեսագիտության և կառավարման» ամբիոնի վարիչ

110․Մարգարյան Սուրեն Մարգարի

111․ Անդրեասյան Էդվարդ Հրաչի ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, Քաղաքաշինությանվարչության գլխավոր մասնագետ

112․Ասատրյան Ալվարդ Գնելի

113․Ներսեսյան Գևորգ Արևշատի Վարդաձորի միջնակարգ դպրոցի ՊՈԱԿ՝ ուսուցիչ

114․Բարսեղյան Սուսաննա Վեմիրի Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն– ինտերնատ

115․Պապյան Արարատ Վարդանի

116․ Ղալեչյան Վահե Սլավիկի «Միկ Մետալ» ՓԲԸ

117. Երկնափեշյան Արման Արարատի«Հայանտառ» ՊՈԱԿ

118. Խաչատրյան Սաթենիկ ՀամլետիՆշավանի ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ

119. Կիրակոսյան Գոռ Սարգսի

120. Հովհաննիսյան Ազատ Սիմոնի

121. Հայրապետյան Նորիկ Ֆեդիկի Ակունք համայնքի Մշակույթի տան տնօրեն

122․Մամբրեյան Հովհաննես Տիգրանի Երևանի ԳԳՄ ԳԱԻ բաժնի ճարտարագետ

123․ Մարգարյան Արտակ Լյուդվիգի

124․ Եղիազարյան Գոհար Ժիրայրի Արարատի համայնքապետարան աշխատակազմումառաջատար մասնագետ

125․Սիմոնյան Հրաչյա Գագիկի

126․ Սուքիասյան Էդգար ԿարապետիՀայաստանի ԱԷԿ-ի մեքենագետ

127․Բադիկյան Անդրանիկ Մանուկի

128․ Հովհաննիսյան Գոհար Արմենի «Սլավ Գրուպ» ՍՊԸ ընկերության տարածքայինղեկավար

129․Ալեքսանով Արտյոմ Իոսիֆի «Գոլդեն Դելիս»

130․Ամիրխանյան Վովիկ ՎալոդիՍննդամթերքի անվտանգության մարմին, Տավուշի մ/կգլխավոր տեսուչ

131․Գեղամյան Արման Գեղամի Ախուրյանի համալիր մարզդպրոցի մարզիչ

132․Մաթևոսյան Գոհար Կարոյի «Բեյսիկ Քորփրեյշոն» ՍՊԸ՝ գլխավոր հաշվապահ

133․Խաչատրյան Արա Ֆելիքսի ABC ընկերության հիմնադիր

134․ Բաղդասարյան Արմեն ՄերուժանիՏաշիրի քաղաքապետարանի քաղաքապետիտեղակալ

135․ Սարգսյան Վահե Ռոբերտի

136․Հայրյան Կարմեն Մանվելի Երևանի Բրյուսովի անվան պետական Լեզվահասարակագիտական համալսարան, Մշակման և համալրման բաժին

137․Հովհաննիսյան Ռոման Վազգենի

138․Մելոյան Ռազմիկ Միսակի «Տաշիր Շին» ՓԲԸ՝ ճարտարապետ

139․Սարգսյան Թերեզա Լևոնի «21 Դար» շաբաթաթերթի տնօրեն

140․Նազարյան Ռոման Միխայիլի

141․Տոնոյան Մարինա Արայիկի Մալաթիա– Սեբաստիա վարչական շրջանի սոցիալական ապահովության առողջապահության և ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ

142․Պարսամյան Հայկանուշ Հայկազի ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

143․Հարութունյան Հարություն Հայկարամի

144․Սահակյան Էդգար Սահակի «Sahakyan Brohters» ՍՊԸ տնօրեն

145․Նավասարդյան Վաչագան Վաչագանի

146․Էմինյան Աստղիկ Սամվելի

147․ Միրզոյան Արտակ Ռուբենի

148․ Խաչատրյան Օքսանա Ռոմելսի«Աննդսարմհեր» ՍՊԸ օպերատոր

149․Գրիգորյան Գևորգ Նորիկի «Երևան ավտոբուս» ՓԲԸ Ա/Ե ավագ ճարտարագետ

150․ Մխիթարյան Հասմիկ Գրիշայի«Արմիմպորտս» ՍՊԸ, հաշվապահ

151. Դուքոյան Կարեն Ավետիքի

152. Սարգսյան Արփինե Ռուբիկի Երևանի քաղաքապետարան, գործավար

153. Գասպարյան Իրինա ԿոնստանտինիՀՊՃՀ, դասախոս

154. Շաքրոյան Մանուել Բախշիկի

155. Շալիտաևա Աստղիկ ԿոնստանտինիԴիմիտրովի անվան մանկապարտեզ,դաստիարակի օգնական

156․Բաղդասարյան Խաչիկ Արտաշեսի«Տրանսունիվերսալ» ՖԲԸ՝ փոխտնօրենմատակարարման գծով

157․ Ազատյան Աիդա Նիկոլայի «Գարանտ Լո Ֆիրմ» ՍՊԸ իրավախորհրդատու

Please follow and like us: