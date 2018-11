ՀՀԿ-ում չեն լսում ներսի բանական ձայները՝ գերադասելով «դալանում ծեծ ուտելու» հեռանկարը

Ժամանակին լուսահոգի Վահան Հովհաննիսյանը, խորհրդարանական ամբիոնից դիմելով ԱԺ հանրապետական երիտասարդ պատգամավորներներին, ասել էր, որ եթե չլինի Սերժ Սարգսյանի աջակցությունը, նրանք «դալանում» ամբողջ օրը ծեծ կուտեն։

Այն օրերին հանրապետականներից շատերը թերևս չհասկացան իրենց փորձառու գործընկերոջ խոսքի ակնարկը։ Վահան Հովհաննիսյանը խոսում էր հենց մեր օրերի մասին, երբ Սերժ Սարգսյանը հեռացել է իշխանությունից՝ զրկվելով իր թիմակիցներին պաշտպանելու հնարավորությունից, իսկ վերջիններս, անկախ իրենց անհատական պատասխանատվությունից, «մարդամեջ» դուրս գալու հնարավորություն չունեն։

Հարցն այն չէ, որ ինչ-որ մեկը մարդկանց հատուկ դրդում է հանրապետականների դեմ, կամ՝ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն այնքան լավն է, որ ժողովուրդը չի ուզում լսել որևէ մեկին՝ փայտը ձեռքին քշելով իր մոտ եկած մյուս գործիչներին։

Հայաստանում հեղափոխությունը տեղի ունեցավ ոչ թե այն պատճառով, որ մարդիկ հիացած էին Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերով կամ տեսնում էին զարգացման որոշակի տեսլական, այլև՝ զզվել էին քրեաօլիգարխիայի բեսպրեդելից, Սերժ Սարգսյանից ու նրա թիմից։ Պատահական չէ, որ տասնյակ հազարավոր մարդկանց միավորեց պարզունակ մի կարգախոս՝ «Քայլ արա, մերժիր Սերժին»։ Այդ քայլը ճակատագրորոեն արեց Նիկոլ Փաշինյանը, բայց եթե նույնիսկ ապրիորի ընդունենք, որ հասարակությունը առաջիկայում կարող է հիասթափվել գործող վարչապետից, դա բնավ չի նշանակում, որ վերականգնելու է հավատը ՀՀԿ-ի հանդեպ։ Նախ՝ այդպիսի հավատ երբեք չի էլ եղել, և հետո՝ եեթե ՀՀԿ-ն իրապես համարում է, որ Փաշինյանի թիմը դիլետանտների հավաքածու է ու անհրաժեշտ է նրանից ազատվել, ապա օր առաջ պետք է դադարի քննադատել գործող կառավարությանը, որովհետև միայն այն միտքը, որ հեղափոխության թիմի փոխարեն՝ կարող են վերադառնալ նախկինները, գործող իշխանության շուրջ համախմբում է հասարակության ճնշող մեծամասնությանը, եթե նույնիսկ իրականում գործ ունենք անտաղանդների կաբինետի հետ։

Սերժ Սարգսյանը՝ հրաժարականի իր տեքստով, կայացրել է ՀՀԿ-ի քաղաքական մահախոսականը, համենայն դեպս՝ այն տեսքով, որ այդ կուսակցույունը գոյություն ունի այսօր։

Ինտելեկտուալ Արմեն Աշոտյանը դա հասկանում է բոլորից լավ ու նաև գիտակցում է, որ համարձակ մտքեր կարող է արտահայտել միայն սոցիալական ցանցերում, իսկ մի քանի հարյուր մարդու ներկայաությամբ լսելու է այն վիրավորական բառը, որ Բաղրամյան փողոցում հնչեց իր հասցեին, երբ տակավին իշխանության ներկայացուցչի կարգավիճակով գնացել էր «Էլեկտիկ Երևան»-ի ակցիայի մասնակիցների մոտ։

Հանրապետականները թաքուն ընտրարաշավ անցկացնել չեն կարող, ոչ էլ կարող են դա իմիտացնել իրենց կուսակցության գրասենյակում, մյուս կողմից՝ լավ են հիշում «դալանում ծեծ ուտելու» զգուշացումը։

Հ3 հեռուստաընկերության «Վերջնախաղ Կարմենի հետ» հաղորդման ընթացքում անդրադառնալով ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու ու նորմալ ընտրարշավ անելու հնարավորություն չունենալու և ձայներ հավաքելու բարդության հետ կապված հարցին`ՀՀԿ փոխնախագահը նշել է, որ նախ և առաջ իշխանությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ ընտրարշավի ընթացքում Աշոտյանը կամ որևէ այլ հանրապետական թեկնածու հանկարծ որևէ սադրանքի և խոչընդոտի չհանդիպի: Իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որ Հանրապետական կուսակցությունը, այսօր լինելով միակ արմատական ընդդիմադիր ուժը, քարոզարշավի ընթացքում խնդիրներ չունենա, թե չէ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունները աննախադեպ արդար ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, նորից կոպեկի արժեք չեն ունենալու:

«Անձամբ վարչապետն է պատասխանատու իմ քարոզարշավի համար. իմ, Էդիկի, Վիգենի, Դավիթի, բոլորի համար Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանատու, թե չէ Սվիտալսկու առջև նստել, ժպտալ և ասել, որ անելու եք լավագույն ընտրությունները, ինչ է թե մարդիկ ձեզ 1.7 միլիոն եվրո փող են տվել…Չանեիք ափալ-թափալ ընտրություններ, որ հիմա էլ չմտածեիք, թե ոնց եք դա ֆինանսավորելու»,- հավելել է Աշոտյանը:

Երևի հասկացաք Աշոտյանի խոսքի տողատակը․ նա Փաշինյանին ակնարկում է, որպեսզի ընտրարաշավի ժամանակ ապահովի իրենց անվտանգությունը։ Իհարկե, Աշոտյանը հերթական անգամ զբաղվում է մանիպուլյացիայով․ ոչ ոք սադրանք կազմակերպելու ցանկություն ու մտադրություն չունի, ուղղակի ժողովուրդը հազիվ է պրծել հանրապետականներից ու նրանց երեսը տեսնելու ցանկություն չունի։ Այդ դեպքում՝ ի՞նչ պետք է անի Փաշինյանը՝ ներկա՞ գտնվի ՀՀԿ թեկնածուների հանդիպումներին, կո՞չ անի ժողովրդին, որ նրանց աղ ու հացով դիմավորեն, թե՞ դալանների մոտ ոստիակններ շարի՝ հանրապետականների ծեծը կանխելու նպատակով։

ՀՀԿ-ն ինքն է վաստակել հանրային ատելություն, ու որևէ մեկը չի կարող վերացնել դա։ Ավելին՝ ով կանգնում է այս կուսակցության կողքին՝ անկախ անցյալում ունեցած իր հեղինակությունից, դառնում է այդ ատելության թիրախը։ Վկան՝ Դավիթ Շահնազարյանի դեպքը։

Ու առնվազն անկեղծ չէ, որ հասարակության բացասական վերաբերմունքը կանխատեսելով՝ Արեն Աշոտյանն այս գլխից իրենց ապահովագրում է իշխանության կազմակերպած «սադրանքներով»։ Եթե ՀՀԿ-ն ադեկվատ լիներ, չէր մասնակցի ընտրություններին, արժանապատվություն ունենար՝ ընտրություններից հետո կընդուներ իր պարտությունը՝ կեղծ վայնասունի համար քարոզչական հիմքեր նախապատրաստելու փոխարեն։

Ի դեպ, սա ոչ միայն մեր կարծիքն է, այլ նաև՝ համարժեքությունը չկորցրած շատ հանրապետականների։

ՀՀԿ անդամ, սոցիոլոգ Ռազմիկ Մարտիրոսյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին և Հանրապետական կուսակցության հնարավորություններին՝ նշել է, որ ՀՀԿ-ն մասնակցելով այս ընտրություններին՝ իրեն մեծ փորձության է ենթարկում, քանի որ նրա վրա կլինեն բազմաթիվ հարվածներ բոլոր կողմերից: «Ինքս՝ լինելով ՀՀԿ անդամ, այս ընտրություններից որևէ ակնկալիք չունեմ։ 1998 թվականից ինքս Հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, իմ անձնական նպատակն է եղել՝ ապահովել կուսակցության ժառանգականությունը, այն դարձնել արդիական կուսակցություն, քանի որ այս տարիների ընթացքում, ցավոք, այն կուտակել է լուրջ խնդիրներ։ Ուրախ եմ, որ ՀՀԿ-ն նոյեմբերի 11-ին վերջապես սկսեց իր ինքնամաքրումը, սա շատ կարևոր սկիզբ էր, բայց ուշացած. այս ընտրություններում ավարտին չի հասցնի այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում կուսակցության ներսում»,- նշել է Մարտիրոսյանը։

ՀՀԿ-ում չեն լսում անգամ իրենց ներսի բանական ձայները՝ գերադասելով «դալանում ծեծ ուտելու» հեռանկարը։ Ի՞նչ անի այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը․․․

Please follow and like us: