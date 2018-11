«Ժամանակ» թերթը գրում է. «Երեկ հանրային ճնշման ներքո հրաժարական է տվել Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն գյուղի համայնքապետ Արթուր Մանուկյանը:

Համայնքի բնակիչները արդեն երկու ամիս շարունակ պահանջում էին համայնքապետի հրաժարականը՝ նրան մեղադրելով համայնքի բյուջեն ոչ նպատակային օգտագործելու, համայնքի խնդիրները տարիներ շարունակ չլուծելու մեջ:

Նախկին իշխանությունը տապալվեց Հայաստանի ևս մեկ համայնքում»:

