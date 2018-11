Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց Գավառի թատրոնի վերանորոգված շենքի բացմանը

Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում տեղի ունեցավ Լևոն Քալանթարյանի անվան դրամատիկական թատրոնի՝ ամբողջությամբ վերանորոգված շենքի բացման հանդիսավոր արարողությունը:

Ինչպես դեպքի վայրից հաղորդում է «Արմենպրես»-ի թղթակիցը, թատրոնի նոր շենքի բացման արարողությանը մասնակցեց նաև ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը:

Իր ելույթում Փաշինյանն ընդգծեց, որ կառավարությունը հնարավորություններ է ստեղծում, որպեսզի մեր երկրում թատրոնների, թանգարանների, համերգասրահների հաճախելիությունն ավելանա: Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն հայտնեց, որ Գավառի թատրոնը հանդիսատեռսի պակաս չի ունենա. «Ես համոզված եմ, որ մարզպետարանը, քաղաքապետարանը կկազմակերպեն, որ Գեղարքունիքի մարզի բոլոր աշակերտները մի տարվա ընթացքում անպայման մի այց ունենան այս թատրոն: Հույս ունեմ, որ թատրոնի անձնակազմը պատշաճ մակարդակի ներկայացումներ կկազմակերպի, որպեսզի երեխաները սիրով գան այստեղ: Իհարկե, դա պարտադրանքով չի կարելի անել: Թատրոնը պիտի այնպիսի ներկայացումներով հանդես գա, որ երեխաները հերթ կանգնեն, թե ով ավելի շուտ այդ ներկայացումները կնայի: Բոլորիդ շնորհավորում եմ այս փառահեղ իրադարձության կապակցությամբ»:

Please follow and like us: