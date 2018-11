Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց համայնքների խոշորացման ծրագրի վերաբերյալ կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Մարտունիում բնակիչների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց համայնքների խոշորացման ծրագիր վերաբերյալ իրենց որդեգրած քաղաքականությունը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ սպասելու են, տեսնեն, թե ինչ արդյունքներ են արձանագրելու արդեն իսկ խոշորացված համայնքները: «Բայց այս փուլում մենք խոշորացում կանենք միայն այն համայնքներում, որոնց բնակիչները ցանկանում են դա: Հետևաբար, եթե կան համայնքներ, որոնք ցանկանում են, որ խոշորացում լինի, թող պաշտոնապես դիմեն կառավարությանը, և կառավարությունը, իհարկե, կընդառաջի»,- ասաց Նիկոլ Փաշինյանը:

