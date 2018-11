Ուղիղ. Նիկոլ Փաշինյանը Մարտունիում է

Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Գեղարքունիքի մարզ:

Նա Մարտունի քաղաքում մասնակցում է համայնքի տարեդարձի միջոցառմանը:

Մարտունի քաղաքի 190-ամյակի տոնակատարությանն իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Երբ հասա Նորատուսի խաչմերուկ, սարսափեցի, որովհետև այնտեղ երկու հատ հսկայական խանութ կա, բայց 10 մետր այն կողմ այդ խանութների չափ աղբակույտ կա: Այնպիսի տպավորություն է, որ գյուղապետ չկա, սեփականատեր չկա, մարզպետ չկա: Այդ թափված աղբն անարգանք է մեզնից յուրաքանչյուրի նկատմամբ: Ես շատ լուրջ զբաղվելու եմ այն մարդկանցով, ում պարտականությունն է այդ աղբը հավաքել:

Նրանք ուզում են մեզ սովորեցնել աղբի մեջ ապրել: Նրանք ուզում էին մեզ սովորեցնել քաղաքական աղբի մեջ ապրել, մենք մաքրեցինք այդ քաղաքական աղբը: Հիմա մենք պետք է մաքրենք նաև ֆիզիկական աղբը, պիտի մաքրենք մտավոր աղբը, պիտի մաքրենք բարոյական աղբը, հուսահատության աղբը: Որովհետև մենք չենք եղել ու չենք լինելու աղբի գոյությունը հանդուրժող, որովհետև մենք մի ժողովուրդ ենք, որը Սիմոն Մարտիրոսյանի պես տղերք է տվել, որը բռնեց ու համաշխարհային ռեկորդներ սահմանեց: Մենք մի ժողովուրդ ենք, որ Յուրի Վարդանյանի նման մարդիկ ենք ունեցել, մենք ժողովուրդ ենք, որ հերոսներ ենք ունեցել ու ունենք: Մեզ անընդհատ բոլորը ամեն տեղից, բոլոր կողմերից ուզում են համոզել, որ դուք փոքր ժողովուրդ եք, խեղճ ժողովուրդ եք, յոլա գնացող ժողովուրդ եք՝ դե լավ յոլա գնացեք էլի: Ձեր հայրենիքի էս մի մասը տվեք, էն մի մասը տվեք, բայց մենք բոլորին ասում ենք՝ ոչ, փոքր ժողովուրդ չենք:

Մենք կարող է փոքրաթիվ ժողովուրդ ենք, բայց մենք մեծ ժողովուրդ ենք, և հեղափոխության իմաստը հենց դա է, որ մենք ինքներս մեզ ու աշխարհին ապացուցել ենք, որ մենք մեծ ժողովուրդ ենք: Հենց միայն այն պատճառով, որ արել ենք մի բան, որ մեզնից առաջ աշխարհում ոչ մեկն ի վիճակի չի եղել անել: Մենք մեծ ժողովուրդ ենք, որովհետև մեզնից շատերը նաև չէին հավատում, որ հնարավոր է սիրով և համերաշխությամբ հասնել այսպիսի փոփոխությունների, որովհետև շատերն ուզում էին, որ մեր երկրում արյան գետեր հոսեն, բայց մենք դա թույլ չենք տալու, որովհետև մենք մեծ ժողովուրդ ենք: Որևէ մեկը չփորձի ապացուցել, որ մենք փոքր, խեղճ, անօգնական, հուսահատ ժողովուրդ ենք, մենք հաղթած, հաղթող ժողովուրդ ենք: Որևէ մեկը չփորձի մեզ հետ խոսել կարեկցանքով, սպառնալիքով, քամահրանքով: Սա Նարեկացու, Մեսրոպ Մաշտոցի, Մոնթե Մելքոնյանի, Մարշալ Բաղրամյանի, Տիգրան Մեծի ժողովուրդն է: Բայց մեր մեծությունն սկսում է նաև այնտեղից, որ մենք մեր հայրենիքում աղբը տեսնելիս կռանում ենք և վերցնում, որովհետև մենք մեծ ժողովուրդ ենք և մեր մեծությամբ սիրում ենք մեր հայրենիքի ամեն անկյունը: Աղբով ծածկված ցանկացած անկյուն նշանակում է մեզ օտար է: Մեր երկրի ամեն անկյուն մեր ընտանիքն է, մենք թույլ չենք տա, որ որևէ անկյուն օտարվի մեզնից»:

