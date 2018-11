Դավիթ Սանասարյանը՝ Հովիկ Աբրահամյանի ստվերային այգիների մասին

Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել է թիվ 4 ընտրատարածքում:

Նա նշեց, որ արձակուրդ է վերցնելու, որ քարոզարշավ իրականացնի: Հարցին, թե ինչպիսի՞ քարոզարշավ է իրականացնելու, նա պատասխանեց՝ քայլելու եմ: «Քայլելու եմ ու հանդիպելու եմ հնարավորինս շատ քաղաքացիների»,- ասաց նա:

Հարցին, թե Նիկոլ Փաշինյանի օրինակի՞ն է ուզում հետևել, Սանասարյանը պատասխանեց. «Անկեղծ ասած, իմ քաղաքականության 10 տարիների ընթացքում քարոզարշավներին մենք քայլել ենք: Այնպես չէ, որ ինչ-որ մեկը գյուտ է արել, դա քարոզարշավի տեսակ է: Մեկս մյուսից ինչ-որ բան սովորում ենք, ես վարչապետից շատ բան եմ սովորել այս կարճ ժամանակվա ընթացքում»,- ասաց նա:

Պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրությունների արդյունքում արդեն 1 մլն 200 հազար դոլար գումար է մուտքագրվել պետական բյուջե: Ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողներին ասաց, որ տարբեր մարմինների համար ժամանակացույց է սահմանվում, գումարները հետ են վերադարձվում:

Նա նշեց նաև, որ Արտաշատի ՋՕԸ-ի մասին առաջիկա հինգշաբթի օրը հավանաբար տեղեկություն կհրապարակվի: «Դուք գիտեք, գործը հարուցվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և եղբոր ընտանիքին պատկանող այգիների հետ կապված: Ապօրինի օգտվում էին ջրից, ըստ տվյալների՝ շուրջ 15 տարի է դա տեղի ունեցել: Քննությունը շարունակվում է, այդ մասին իրավապահները կտեղեկացնեն: Այլ չարաշահումներ ու յուրացումներ կան Արտաշատի ՋԸՕ-ում, ինչի մասին հավանաբար հինգշաբթի օրը կխոսենք»,- ասաց Սանասարյանը:

Նրա խոսքով՝ հնարավո՞ր է Հովիկ Աբրահամյանի գործով ձերբակալություններ լինեն, Սանասարյանը պատասխանեց՝ դա արդեն իրավապահ մարմիններից պետք է ճշտել: Թե ինչ քանակի չարաշահումների մասին է խոսքը, Սանասարյանը պատասխանեց, որ մեկ տարվա համար 10 մլն դրամի վնաս է արձանագրվել, առանձնապես խոշոր չափերի մասին է խոսքը:

«Բայց մենք կարծում ենք, որ ավելի շատ են գումարները, մենք գործ կունենանք նաև ջրային կոմիտեների ղեկավարների հետ նախորդ 14 տարիների հետ կապված»,- հավելեց նա:

Գործով մեղադրյալներ կա՞ն ներգրավված. հարցին էլ Սանասարյանը պատասխանեց, որ տեղյակ չէ: Ըստ նրա՝ ՋՕԸ-երում ստուգումները շարունակվելու են:

Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին՝ Հովիկ Աբրահամյանի իմացությամբ կամ մասնակցությա՞մբ են եղել այդ խախտումները: Ի պատասխան՝ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ նա խոշոր տնտեսավարող է եղել, վարչապետ, ԱԺ նախագահ: «Եթե 15 տարի հետ գնանք և տեսնենք, թե ինչ պաշտոններ է ունեցել, եթե չի իմացել, շատ ավելի վատ»,- հավելեց նա:

