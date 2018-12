Հաքերները խափանել են ԱՄՆ խոշորագույն թերթերի տպագրությունը

Լոս Անջելեսում հաքերային հարձակման պատճառով մի քանի խոշոր ամերիկյան հրապարակումների տպագրությունը խափանվել է: Այս մասին հայտարարում է Associated Press գործակալությունը:

Լրագրողների հաղորդմամբ, վիրուսային ծրագրերը խափանել են ԱՄՆ ամենախոշոր՝ The Wall Street Journal և տպարանին պատկանող՝ The New York Times, The San Diego Union-Tribune, Los Angeles Times թերթերի լույսընծայումը։

Առկա տեղեկատվության համաձայն, համակարգիչների աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ կային դեռ ուրբաթ օրվանից, սակայն տեխնիկական թիմը չի կարողացել դրանք վերացնել նաև շաբաթ օրը: Ակնկալվում է, որ դա կարող է առնվազն ևս մեկ օր տևել:

