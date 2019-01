2018-ին մի շարք հայտնիներ են հրաժեշտ տվել կյանքին:

Հունվարին հայտնի դարձավ իռլանդական The Cranberries խմբի 45-ամյա մենակատար Դոլորես Օ’Ռիորդանի մահվան մասին: Դոլորեսը The Cranberry Saw Us խմբի մենակատար է դարձել 1990-ին, որն ավելի ուշ փոխել է անվանումը՝ The Cranberries:

Հայտնի երգչախմբի հետ նա հինգ ալբոմ է թողարկել:

Ապրիլի 20-ին, Օմանում, 28 տարեկանում մահացել է շվեդ դիջեյ Թիմ Բերգլինգը՝ հայտնի Avicii (Ավիչի) բեմական անվամբ: Avicii-ն ծնվել է 1989-ին և անգամ Գրեմիի առաջադրվել: Մահվան պատճառն ինքնասպանությունն է:

94-ամյա ֆրանսահայ երգիչ Շառլ Ազնավուրի մահվան մասին հայտնի դարձավ հոկտեմբերի 1-ին: Ազնավուրը շուրջ 1300 երգ է ստեղծել, խաղացել 60 ֆիլմում, առնվազն 200 մլն ձայնասկավառակ վաճառել:

Օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալյեն մահացել է Բարսելոնայում, հոկտեմբերի 6-ին: Նա 20-րդ դարում սոպրանոյի լավագույն կատարողներից է:

Կոմիքսների հեղինակ Սթեն Լին մահացել է 95 տարեկանում: Նրա առաջին՝ նավապետ Ամերիկայի մասին ծաղրերգությունը հրապարակել են 1941-ին:

Իտալացի հայտնի ռեժիսոր Բեռնարդո Բերտուլոչին վախճանվել է նոյեմբերի 26-ին, 79 տարեկանում:

Spread the love