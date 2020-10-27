Այսօր առավոտյան, ժամը 10:00-10:15 սահմաններում, հերթական անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, ադրբեջանական կողմը անօդաչուներով (որոնցից մեկը ընկել է ՀՀ տարածքում) և հրթիռահրետանային միջոցներով հրետակոծել է ՀՀ հարավային սահմանի Իրանի հետ հատման կետի հայկական սահմանապահ ուղեկալի դիրքերը:
Արձանագրելով հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտումը և ՀՀ պետական սահմանի հրետակոծությունը, ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ստիպված է լինելու պատասխան հարվածներ հասցնել ադրբեջանական ուժերի ուղղությամբ:
Сегодня утром, около 10:00-10:15, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, беспилотниками (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийскими средствами азербайджанская сторона обстреляла позиции армянской пограничной заставы на пункте пересечения южной границы Армении с Ираном.
Зафиксировав очередное нарушение режима прекращения огня и обстрел государственной границы РА, Министерство обороны РА заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары по азербайджанским силам.
At around 10:00-10:15 this morning, Azerbaijan once again violated the ceasefire and used drones (one of which has crashed within RA borders) to shell border guard guiding posts of the Republic of Armenia at its southern border with Iran. Noting this latest violation of the ceasefire and the shelling of the state border of the Republic of Armenia, the RA Ministry of Defense declares that it is forced to strike retaliatory blows at the Azerbaijani forces.
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