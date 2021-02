Ով է Աբովյանի թիվ 1 դպրոցի ԺՊ-ն ու նրա հարազատները – Լուսանկարներ

Որքան էլ ասեն, թե դպրոցները ապաքաղաքական կառույցներ են, միևնույն է ի հայտ կգան նախկինների տշածներն ու տաշածները և իրենց արարքներով հակառակը կապացուցեն։

Այ օրինակ առաջին նկարում Աբովյանի թիվ 1 դպրոցի արդեն նախկին տնօրեն Մետաքսյա Բաբայանն է, ով իր լայն հետույքի հագով մեխված աթոռից չհրաժարվելու համար զրպարտությունների անցավ, թե բա բոլորը Ռոմանոս Պետրոսյանի բարեկամներն էին և չթողեցին դպրոցի տնօրենի իրենց պապենական աթոռը մինչև գերեզման վայելի տիկինը։

Տիկնոջ հարազատ քույրը՝ Նաիրա Բաբայանը Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի դպրոցի տնօրենն է, որը 4 անգամ և 5 տարով դարձել է դպրոցի տնօրեն և միշտ միակ թեկնածուն է եղել։ Տեսնես ձեր պահով ո՞վ է միջնորդել։ Չլինի՞ երկու քույրիկներիդ հարազատ եղբայրը, ով Աբովյան քաղաքի ավագանու անդամ է՝ ԲՀԿ քվոտայով։ Դեռ չեմ անդրադառնում նրան, թե ինչ մեթոդներով են շատերը հրաժարվել ձեզ ու ձեր նմաններին “մրցակից” դառնալ։

Դպրոցի տնօրենի նախորդ ընտրություններում Մետաքսյա Բաբայանը պարտվել է իր տեղակալին՝ ձայների 3-4 հարաբերակցությամբ, բայց որոշ ժամանակ անց չգիտես, թե ինչու ինքնաբացարկ է հայտարարել հաղթող թեկնածուն ու տնօրեն է դարձել կրկին սույն տիկինը։ Նույնիսկ, երբ շաբաթներ առաջ իր կառավարման ժամկետը լրացել էր, ինքը թույլ չի տվել ԺՊ-ին , որ իր գործառույթներն իրականացնի և ինքն է շարունակել ղեկավարել դպրոցը։ Մինչև հեղափոխություն ֆոնդի գումար հավաքող և ուսուցիչների աշխատավարձերից ամեն ամիս ֆիքսված “նալոգներ” հավաքող տիկինը ենթադրում եմ, որ սարսափահար է լինում այն մտքից, թե իր տնօրեն չլինելու դեպքում ինչեր կբացահայտվեն իր կերած թվերի և տառերի մասին։ Սակայն սեփական կաշին փրկելու համար զոհաբերել երեխաներին և զրկել նրանց բնականոն դպրոց գնալու հնարավորությունից և անունն էլ դնել ինքնաբուխ ակցիա արդեն լկտիության գագաթնակետն է։ Ի դեպ նկարի տղաները տիկնոջ կրթած երեխաներն են, որոնք տենչում են նրա վերադարձին հավանաբար դասի ժամին ազատ ծխելու և ուսուցչի դեմքին հանգիստ փչելու հույսով։ Նկարը արված է հենց իրենց բողոքի ակցիայի ժամանակ ու դպրոցի բակում։ Իսկ բողոքի ակցիայի օգտագործվող կազմակերպիչներից մեկը ասկարիդներից հազիվ ազատված և արդեն մի փոքր դոդացված կազմվածք ձեռք բերած նկարի երիտասարդն է՝ Հայկ Փայտյանը, ով այդ դպրոցում աշխատում է որպես պատմության ուսուցիչ։ Սասնա ծառերից դեպի Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն չված և ՔՊ-ում սպասված պաշտոն չստացած ու այն լքած երիտասարդը հանգրվան է գտել Ազգային օրակարգ կուսակցությունում, որը Քոչարյանին ծառայող կուսակցություններից մեկն է և հիմնականում համալրված Հայկանմաններով։ Կարծում եմ, որ կմկմալով խոսող թմբլիկ տնօրենի աստվածացման պրոցեսը կազմակերպելիս Հայկը կլորիկ հոնորար ստացած կլինի մեՆՁՆ բարերարին և իր կուսակցության քաղաքական պապայից, քանզի նրա տափակ մեկնաբանությունները և զրպարտանքներով հագեցած լայվերը տեղ էին գտել Կենտրոն, Կոտայք հեռուստաալիքներում, իսկ հետո քոչարյանահպատակ արմնյուզախառը և թիվ5ախառը մյուս հեռուստաընկերություններում։

ԽԾԲ-ով լիներ քեզ ՔՊ-ում որպես Սուրեն Պապիկյանի համակուրսեցու երազածդ պաշտոնը կտային, բայց քանի որ այս երկրում մի քանի տարի է, որ ԽԾԲ-ով ոչինչ չի որոշվում և դու էլ բավականին ոչ հեռանկարային և քիչ գիտելիքների տեր մարդ ես, քեզ շրջանցել են ու ըստ այդմ մանթոն գրկած լքել ես ՔՊ-ն ու միակ քյարդ ՔՊ-ից եղել է ՄԱՆԹՈՆ։

Հարգելի ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia

իսկ Դուք գիտե՞ք, որ Հայկ Փայտյան անունով այս անհաջողակ լայվիստը ուսուցիչ լինելով հանդերձ անչափահաս երեխաներին օգտագործելով ակցիաներ և ցույցեր է կազմակերպում։ Հույս ունեմ լայվերը և լայվերի ամեն մի դետալ կուսումնասիրվի, մասնակիցները կհարցաքննվեն և սույն թափթփուկը կձերբակալվի։

Հարգելի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունմ իսկ Դուք քանի՞ ՀԱՏ սրա նման “ուսուցիչ” ունեք և որքա՞ն ժամանակ եք պատրաստվում դեգրադացնել սերունդներին սրանց շնորհիվ և օգնությամբ։ Այս լայվերից հետո և ոչ մի ծնող ցանկություն չի ունենա երեխա վստահել ուսուցչի անունը կրող այս քաղաքական ստրուկներին։ Իսկ նոր տնօրենի ընտրության հարցով վստահ եմ, որ չեք սխալվել։ Տիկնոջ անհամեմատելի կոռեկտ կերպարը և գրագետ խոսքը արդեն իսկ մեծ հույս են ներշնչում։ Չնայած կրթական պրոցեսին խանգարող անհաջողակների, ծույլիկների և ծխողների, բայց վստահ եմ, որ այդ դպրոցում էլ մի օր կարգ ու կանոն կհաստատվի և կոլբաներից դուրս կգան բոլոր Գագիկները!!!