Սննդաբանները նշել են այն մթերքները, որոնք կարող են հանգեցնել ուշագնացության և տկարամտության

Ամերիկացի սննդաբանները նշել են սննդամթերքը և վիտամինները, որոնց ավելցուկը կամ պակասը կարող են հանգեցնել ուշագնացության և նույնիսկ տկարամտության: Նրանց առաջարկությունները հրապարակվել են Eat This, Not That! – ում։

Առաջին հերթին, ուղեղի նորմալ աշխատանքի համար փորձագետները խորհուրդ են տալիս քիչ շաքար ուտել: Բժիշկ Դիմիտար Մարինովը կարծում է, որ թեպետ գլյուկոզան ուղեղի հիմնական «վառելիքն» է, սակայն քաղցրի չափը չի կարելի անցնել: «Ավելորդ շաքարն առաջացնում է մեծ քանակությամբ ինսուլինի արտազատում: Ինսուլինն իր հերթին արգելափակում է գրեթե բոլոր ամինաթթուների մուտքը ուղեղ, բացառությամբ տրիպտոֆանի, որը վերածվում է սերոտոնինի և քնի հորմոնի՝ մելատոնինի: Արդյունքում, քաղցրավենիք չափից շատ ուտելը կարող է ձեզ գցել ածխաջրածնային իսկական կոմայի մեջ», – զգուշացնում է մասնագետը:

Մարինովը խորհուրդ չի տալիս գնալ մյուս ծայրահեղությանն ու ամբողջությամբ հրաժարվել ածխաջրերից: Նրանց լիակատար բացակայության պատճառով արյան մեջ շաքարի մակարդակը կդառնա անկայուն, ինչը նույնիսկ կարող է հանգեցնել հիպոգլիկեմիայի, շփոթության և ուշաթափությունների:

Սննդաբան Մելիսա Միտրին զգուշացնում է զերծ մնալ ալկոհոլի ավելորդ օգտագործումից: Նա խորհուրդ է տալիս օրական ոչ ավելի, քան մեկ կամ երկու բաժակ գինի խմել, որպեսզի չվնասեք ձեր հիշողությունը: «Չափից շատ ալկոհոլը ազդում է նյարդային հաղորդիչների մշակման վրա, որոնց միջոցով ուղեղի բջիջները հաղորդակցվում են», – հիշեցնում է մասնագետը:

Բժիշկ Լիզ Վեսնիկը կարծում է, որ ուտելուց հրաժարվելը կարող է վնասակար լինել ուղեղի համար: «Երբ դուք անկանոն եք սնվում, ձեր օրգանիզմը սկսում է ինքնուրույն գլյուկոզա արտադրել՝ ձեր արյան շաքարի մակարդակը հավասարակշռելու նպատակով», – ասել է նա:

Սա կարող է հանգեցնել կենտրոնանալու հետ կապված դժվարությունների: Նա խորհուրդ է տալիս նախաճաշել արթնանալուց մեկ ժամվա ընթացքում, այնուհետև հավասարակշռված սնունդ ընդունել յուրաքանչյուր երեքից չորս ժամը մեկ:

Սննդաբանները նաև խորհուրդ են տալիս ապահովել, որ սննդակարգում միշտ լինի բավարար վիտամին B12: Այն պաշտպանում է նյարդային բջիջները և մասնակցում է նյարդային հաղորդիչների արտադրությանը: «Վիտամին B12- ի անբավարարության ախտանշանները կարող են ներառել վատ հիշողություն, շփոթություն, դեպրեսիա և նույնիսկ տկարամտություն», – ասում է դոկտոր Էլիզաբեթ Ուորդը:

Բժիշկ Սանդրա Էլ Հաջն իր հերթին խորհուրդ է տալիս խուսափել հագեցած ճարպերով հարուստ սննդակարգերից: Նրանք կարող են նվազեցնել ճանաչողական ունակությունները և վատթարացնել հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդկանց խանգարումները, – ասել է նա: «Բացի այդ, նրանք խաթարում են ներբջջային ազդանշանների փոխանցումը և գենի արտահայտումը, ինչը հանգեցնում է տագնապի, դեպրեսիվ վարքի», – ասել է բժիշկը: