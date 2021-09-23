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«Հայաստան» դաշինքը՝ կրկին ֆեյքերի հույսին․ հուլիսին քոչարյանական ֆեյքերի նոր խումբ է գրանցվել․ լուսանկարներ և հղումներ

Автор:http://Mitk.am

Сен 23, 2021
Խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո մեդիատիրույթում որոշակիորեն նվազել էր ֆեյքերի ակտիվությունը, սակայն, ինչպես պարզվում է, դա «լռություն էր փոթորկից առաջ»։
«Հայաստան» դաշինքին սատարող ռեալ քաղաքացիների հանդիպելը բարդագույն գործ է, ընտրություններից հետո նույնիսկ այնպիսի «նվիրյալները», ինչպիսին Անահիտ Մութաֆյանն էր, փաստացի  հրաժարվում են սատարել Քոչարյանին։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ Քոչարյանի գրասենյակներում փողոցային պայքարի աջակիցների տոտալ կրճատումներ են, իսկ այ, ֆեյքերի դեպքում իրավիճակը, փաստորեն, հակառակն է։

Ընդամենը մի քանի րոպե Ֆեյսբուքում շրջելուց հետո մեզ հաջողվեց դուրս հանել մի քանի տասնյակ ֆեյք օգտահաշիվներ, որոնք սատարում են «Հայաստան» դաշինքին։ Իհարկե, չենք կարող պնդել, որ ֆեյքերի հետևում կանգնած անձինք հատուկ ֆաբրիկաներում նստած ու համակարգված սպասում են «ֆաս» հրամանի և դրա դիմաց ամսական ստանում 200-250 հազար դրամ աշխատավարձ, բայց ինչևէ։

Հետաքրքրական է, որ հայհոյախառն արտահայտություններ անող ֆեյքերի այս խումբը Ֆեյսբուքում գրանցվել է այս թվականի հուլիսի 1-10-ը։

«Հայաստան» դաշինքին սատարող ֆեյքերն ամենուր են։ Նրանք թե՛ գովերգում են դաշինքին, թե՛ հայհոյում իշխանականներին։ Լուսանկարները կցված են։

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Ջոնիկ Պետրոսյան

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