Итак, на международном театральном фестивале наш театр-студия «Обводный переулок» оказался единственным представителем Грузии. Без ложной скромности говорю, престиж нашей страны мы достойно поддержали в соответствии со славной театральной традиции в Грузии.

Постановку пьесы «Нужны новые формы» публика приняла с большим интересом. Увы, в городе Спитак, где сценическая культура так и не поднялась на желаемый уровень после землетресения 1988 года, жители не очень-то жалуют театр. (Это с горечью отметили и ереванские артисты тоже) В их единственном в городе Дворце культуры мы вовсе не уловили хоть какую-то театральную ауру, атрибутику.

В интерьере лишь голые, холодные каменные стены, с полным отсутствием внутреннего убранства. Однако небольшое число зрителей не ушли сразу после спектакля, пообщались с нами. Выразили восхищение от увиденного, поблагодарили за приезд, с пониманием подчеркнув испытанные нами неудобства при пандемии, высоко отметили наш энтузиазм. Особенно восхитились, когда узнали, что у нас никакого спонсора не было.

А вот в Ташире, бывшем Калинино, где русский язык весьма распространён благодаря проживавшим там множеству молокан, был почти аншлаг. Люди тонко улавливала нюансы спектакля, живо реагировали на юмор, актёрскую игру. После окончания действа нас наградили долгими благодарными аплодисментами. Затем было и застолье…

Спектакль в обоих городах оказался зрителям близким по актуальности темы пьесы. Для них ломка традиций более чем болезненна, особенно в провинции.

Нас разместили в чудесном лесном массиве, в пансионате «Одзун» недалеко от Алаверды. В той местности расположен величественный монастырский комплекс с одноимённым названием…

Артем Киракозов

Похожее