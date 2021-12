Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն ահազանգում է, որ իրեն սպառնում կյանքից զրկել։

Նա դիմել է Հայաստանի լրագրողական համայնքին, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին, ՀՀ Գլխավոր դատախազին, Երևանում ԱՄՆ դեսպանությանը։

«Հարգարժան բարեկամներ,

Միացյալ Նահանգներ իմ այցը, որն իրականացվում է Հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ կենտրոնի, ամերիկահայ 8 կազմակերպությունների (Ararat-Eskijian Museum, Armenian Democratic Liberal Party-Ramgavars, Armenian Network of America-Greater NY, Family of Vagharshag Shahinian, Family of Yegishe Catchouny, Knights of Vartan-Bakradouny Lodge, National Association for Armenian Studies and Research, NAASR, St. Leon Armenian Church) և մի շարք անհատների մասնակցությամբ և օժանդակությամբ, անցնում է իմ հասցեին հնչող սպառնալիքների, հաշվեհարդարի, անգամ՝ կյանքից զրկելու կոչերով:

Ոհմակային այս արշավն ուղղորդվում է Հայաստանից և ԱՄՆ հայկական շրջանակներից, որի մասին մանրամասնորեն կներկայացնեմ՝ Երևան վերադառնալուց անմիջապես հետո: Սպառնալիքները դեռևս սոցիալական ցանցերում են, մասամբ՝ իմ արդեն ունեցած հանդիպումների ընթացքում, սակայն հաշվի առնելով դրանց՝ մեկ կենտրոնից կազմակերպված լինելու իրողությունն ու մաշտաբայնությունը, 30 տարիների մասնագիտական գործունեության ընթացքում ստիպված եմ առաջին անգամ դիմել լրագրողական կազմակերպություններին, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին և Գլխավոր դատախազությանն ու իրավապահ մարմիններին:

Իմ հասցեին հնչող սպառնալիքների հիմքում, որքանով համադրել ու վերլուծել եմ, ընկած է իմ այն խոսքը, որ վերջերս Հայաստանի հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում եմ արել. ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՅՆՏԵՂ Է, ՈՐՏԵՂ ԿԱՆԳՆԱԾ Է ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԸ: Ընդ որում, հստակ ասել եմ, որ 1918-ին այդ Հայաստանը 10 հազար քառակուսի կիլոմետր էր, 1920-ի ամռանը՝ 60 հազար, 1920-ի աշնանը՝ 30 հազար, 1994-ին՝ 42 հազար, այսօր՝ 2020-ի աղետալի պատերազմից հետո՝ 33 հազար է: Այս կարծիքը հանդիպել է, որքան էլ անհեթեթ է հնչում, Մեծ Հայաստան երազողների սպառնալիքներին:

Դեկտեմբերի 1-ից 10-ը դասախոսությունների շարքով հանդես եմ եկել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտում, Օհայոյի նահանգի Կոլամբուս և Քլիվլենդ քաղաքներում և Կալիֆոռնիայում: Իմ վերջին՝ 5-րդ դասախոսությունը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 9-ին՝ Նյու Ջերսիում՝ կազմակերպությամբ 8 հայկական կառույցների՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Արևելյան թեմի Սեյնթ Լեոն եկեղեցու սրահում: Այդ օրը ներկայացնելու եմ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ անգլերեն հատորը, որը պատմում է Զորավար Անդրանիկի և Սարդապարատի հերոսներից Վաղարշակ Շահինյանի մասին:

Հաշվի առնելով, որ իմ հասցեին սպառնալիքները լուրջ են, համակարգված և չափազանց վտանգավոր, Զորավար Անդրանիկի գրքի շնորհանդեսի կազմակերպիչները ինձ առաջարկել են ապահովել ԱՄՆ Ոստիկանության ուժերի ներկայությունը, որին ես տվել եմ իմ համաձայնությունը: Այսպիսով, ԱՄՆ-ում գտնվելու իմ վերջին երկու օրերին կլինեմ ամբողջական պաշտպանության տակ:

Վերադառնալով Հայաստան՝ դեկտեմբերի 10-ին՝ Նյու Յորք-Մոսկվա-Երևան ճանապարհով, անմիջապես հաղորդագրություն եմ ներկայացնելու ՀՀ իրավապահ մարմիններին, նշելու եմ կոնկրետ անուններ, ազգանուներ, նկարներ, տեսանյութեր ու տեքստեր՝ կոնկրետ սպառնալիքներ, նշելու եմ այն անհատների անունները, որոնք այս ամբողջ արշավի ֆինանսական, գաղափարական/արմատական հենքն են:

Հասկանում և չափազանց անհարմար եմ զգում, որ Հայաստանի համար այս մղձավանջային օրերին դիմում եմ լրագրողական կազմակերպություններին, ՄԻՊ-ին ու իրավապահ մարմիններին, Երևանում ԱՄՆ դեսպանությանը, սակայն իմ հանդեպ կազմակերպված, ուղղորդվող, սպառնալիքներով ուղեկցվող այս արշավը չի կարող մնալ անհատական տիրույթում և պետք է կանխվի քաղաքակիրթ ճանապարհով: Ես որևէ շփման մեջ չեմ մտնելու սպառնալիքներ հնչեցնողների և նրանց հետևում կանգնածների հետ»: