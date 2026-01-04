04/01/2026

Ադրբեջանն ու Թուրքիան նոր համաձայնագիր են ստորագրել

infomitk@gmail.com 04/01/2026 1 min read

Ադրբեջանն ու Թուրքիան ստորագրել են 33 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարման համաձայնագիր։

Ըստ APA-ի, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալփարսլան Բայրաքթարը։

Նախարարը հայտարարել է, որ երկու օր առաջ Ադրբեջանի հետ ստորագրվել է բնական գազի նոր համաձայնագիր.

«Երկու օր առաջ մենք Ադրբեջանի հետ ստորագրել ենք 33 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազի մատակարարման նոր համաձայնագիր։ 15 տարվա ընթացքում Կասպից ծովի «Աբշերոն» հանքավայրից տարեկան կմատակարարվի 2.25 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։

Այս համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի 2029 թվականին և կգործի մինչև 2040-ականները։ Օգտագործելով առկա ենթակառուցվածքները` մենք այս գազը մեր երկրին կմատակարարենք Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում խողովակաշարով»։

