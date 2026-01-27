Ադրբեջանում «Իuլամական պետnւթյան» աhաբեկիչներ են ձերբակալվել

«Իսլամական պետության» երեք ահաբեկիչներ Բաքվում Իսրայելի դեսպանատան վրա հարձակում են պլանավորել, հայտնել է Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունը։
Կասկածյալները ձերբակալվել են:
Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները որոշ ժամանակ հետևել են նրանց, իսկ այսօր առավոտյան՝ ձերբակալել, երբ նրանք արդեն ուղևորվել են դեսպանատուն:
