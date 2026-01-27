27/01/2026

Ադրբեջանում «Իuլամական պետnւթյան» աhաբեկիչներ են ձերբակալվել

infomitk@gmail.com 27/01/2026 1 min read

«Իսլամական պետության» երեք ահաբեկիչներ Բաքվում Իսրայելի դեսպանատան վրա հարձակում են պլանավորել, հայտնել է Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունը։

Կասկածյալները ձերբակալվել են:

Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները որոշ ժամանակ հետևել են նրանց, իսկ այսօր առավոտյան՝ ձերբակալել, երբ նրանք արդեն ուղևորվել են դեսպանատուն:

