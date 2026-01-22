22/01/2026

Աթենքում տեղատարափ անձրևները հեղեղումների պատճառ են դարձել. կան զոհեր

Հունվարի 21-ին Հունաստանում տեղացած ուժեղ անձրևները երկու մարդու կյանք են խլել, ինչպես նաև Աթենքում և Հունաստանի մի շարք այլ շրջաններում տներ ու մասնավոր բիզնես-տարածքներ են հեղեղվել և տուժել, հաղորդում է Reuters-ը։

Մի կին մահացել է մեքենայի հարվածից հետո, որը քշվել էր փողոցը հեղեղած ջրի հզոր ալիքի կողմից:

Մեկ այլ մահացու դեպք է գրանցվել, երբ ափամերձ պահպանության աշխատակցին փոթորկալից ծովի ալիքը հարված է հասցրել ու քշել նավահանգստում։ Ըստ ափամերձ պահպանության խոսնակի՝ տղամարդը ջուրն է ընկել նավահանգստում փոքրիկ նավակ ամրացնելու փորձի ժամանակ։

Աթենքի հրշեջ ծառայությունները հարյուրավոր զանգեր են ստացել՝ ջրհեղեղված շենքերից ջուրը դուրս մղելու համար։

Հյուսիսային Եգեյան կղզիներում հայտարարվել է բարձր տագնապի դրություն։ Կիկլադներում, արևելյան Կրետեում, Դոդեկանեսում և արևելյան Եգեյան կղզիներում սպասվում են հարավարևելյան ուժեղ քամիներ, որոնք կհասնեն Բոֆորտի սանդղակով 10 բալ ուժգնության։ Այս քամիները սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն ցամաքային նավերի և ծառերի համար, այլև ստեղծում են փոթորկային ալիքներ, որոնք կարող են ջուրը ափ տանել։

Փոթորիկները նաև առատ ձյուն են բերել Հունաստանի հյուսիսային և կենտրոնական շրջանների շատ մասերում։

