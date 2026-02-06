ԱԺ ընտրությունների օրը հայտնի է․ ՀՀ նախագահը հրամանագիր է ստորագրել

ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ԱԺ հերթական ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ հրամանագիր է ստորագրել։
«Ղեկավարվելով Սահմանադրության 91-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 93-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝
1. Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունը նշանակել 2026 թվականի հունիսի 7-ին:
2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից»,- ասվում է հրամանագրում:
