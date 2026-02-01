01/02/2026

Ալիևը, պարզվում է, մտահոգ է հարևան Իրանի ճակատագրով

infomitk@gmail.com 01/02/2026 1 min read

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զանգահարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանին։

Զրույցի ընթացքում վերահաստատվել է, որ Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության, եղբայրության և բարիդրացիության սկզբունքների վրա, և որ երկու երկրների ժողովուրդները կապված են պատմական, էթնիկական և կրոնական կապերով։

Հեռախոսազրույցի ընթացքում գոհունակությամբ են հիշատակվել Իրանի նախագահի այցերը Ադրբեջան, պետությունների ղեկավարների միջև հանդիպումները և նրանց միջև կայացած արդյունավետ բանակցությունները, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում։

Ալիևը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ՝ նշելով Ադրբեջանի պատրաստակամությունը նպաստել լարվածության նվազեցմանը և ընդգծելով, որ իր երկիրն աջակցում է նման հարցերի լուծմանը բանակցությունների և փոխըմբռնման միջոցով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զախարովան կանխատեսել է, որ TRIPP-ը Հայաստանի «համար սպառնալիք է»

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը ո՞ր ճամբարին է հարում․ Թրամփը «կփրկի՞» Ալիևին

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը վերադառնում է կտրուկ անմեղսունակությանը, նորից սպառնում է միջուկային զենքով

01/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի «խորհրդավոր ընթրիքը»․ Ի՞նչ են քննարկել առանց Թրամփի ու Թրամփի դեմ

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը, պարզվում է, մտահոգ է հարևան Իրանի ճակատագրով

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարկային էլեկտրոնային համակարգերը որոշակի ժամանակ հնարավոր է լինեն անհասանելի. ՊԵԿ

01/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ԵՄ բոլոր երկրների զինված ուժերը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություններ՝ ի պատասխան ԵՄ վերջին որոշման

01/02/2026 infomitk@gmail.com