17/01/2026

Ամերիկայի նպատակն է կլանել Իրանը, ժողովուրդն անպատիժ չի թողնի այս ապստամբության ներքին ու միջազգային մեղավորներին․ Խամենեի

infomitk@gmail.com 17/01/2026 1 min read

Իրանի ժողովուրդն անպատիժ չի թողնի այս ապստամբության ներքին ու միջազգային մեղավորներին, հայտարարել է Իրանի երկրորդ գերագույն առաջնորդ և Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատար Սեյեդ Ալի Հոսեյնի Խամենեին՝ խոսելով երկրում ավարտված անկարգությունների և բողոքի ցույցների մասին։

«Սա ամերիկյան սադրանք էր։ Ամերիկացիները դա պլանավորել են, նրանք աշխատել են դրա վրա։ Ամերիկայի նպատակը, ես սա վճռականորեն և հստակ եմ ասում, Ամերիկայի նպատակն է կլանել Իրանը։ Սա չի վերաբերում ԱՄՆ ներկայիս նախագահին։ Սա ամերիկյան քաղաքականություն է։ Իրանի ժողովուրդն անպատիժ չի թողնի այս ապստամբության ներքին և միջազգային մեղավորներին»,- հայտարարել է Իրանի առաջնորդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես Իրանի ռազմական ուժը ստիպեց Թրամփին երկու անգամ մտածել. «The Telegraph»

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան մտադիր է ռազմական բյուջեն հասցնել մինչեւ 64 միլիարդ եվրոյի

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը խոսել է «Խաղաղության խորհրդի» ձեւավորման մասին

17/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 18-ի աստղագուշակ․ Դուք կարող եք հեշտությամբ գրավել մարդկանց համակրանքը

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իրանի ռազմական ուժը ստիպեց Թրամփին երկու անգամ մտածել. «The Telegraph»

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր հրդեհ Աբովյանի նոր կառուցվող էլիտար շենքում. տարհանվել է 15 քաղաքացի․ Լուսանկար

17/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կադրային բազմաթիվ փոփոխություններ, ազատումներ ու նշանակումներ՝ ՆԳ նախարարի հրամաններով

17/01/2026 infomitk@gmail.com