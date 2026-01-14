Ամերիկյան Triton հետախուզական անօդաչու թռչող սարքը նկատվել է Իրանի սահմանին

Ամերիկյան Northrop Grumman MQ-4C Triton հետախուզական անօդաչու թռչող սարքը նկատվել է Իրանի սահմանի մոտ, ըստ Flightradar24-ի տվյալների, որը հետևում է ինքնաթիռների տեղաշարժերին ամբողջ աշխարհում։
Flightradar24-ի տվյալներով՝ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի անօդաչու թռչող սարքը թռիչք է կատարել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազայից և մտել Պարսից ծոցի օդային տարածք։
Մոտավորապես նույն ժամանակ, Lockheed C-130J Hercules տրանսպորտային ինքնաթիռը թռիչք է կատարել Կատարի բազայից։
Ավելի վաղ Պարսից ծոցի երկնքում նկատվել է ԱՄՆ ռազմական Boeing KC-135R Stratotanker տանկերը։
