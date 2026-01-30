Արաբական միացյալ էմիրությունների նախագահ Մոհամեդ բին Զայիդ ալ-Նահաիանը ժամանել է Մոսկվա, որտեղ բանակցություններ կվարի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ:
Այդ մասին հայտնել է ՌԻԱ-Նովոստին՝ հղելով Կրեմլի մամուլի ծառայությանը: Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, երկու երկրների առաջնորդները «ծրագրում են քննարկել Մոսկվա-Աբու-Դաբի հարաբերությունները, Մերձավոր Արևելքի իրավիճակը և միջազգային այլ հարցեր»:
Կրեմլի տարածած տեղեկատվության մեջ ասված է, որ Պուտին- ալ-Նահաիան բանակցություններին «ներկա կգտնվի Աբու-Դաբիում Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ հանդիպմանը ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար ԶՈՒ ԳՇ Հետախուզության գլխավոր վարչության պետ ծովակալ Իգոր Կոստյուկովը»,- ինչը սկզբունքորեն փոխում է ԱՄԷ նախագահի մոսկովյան այցի քաղաքական բնույթը:
Բանն այն է, որ անցած կիրակի ալ-Նահաիանն Աբու-Դաբիում ընդունել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների ղեկավարներին: Ռուս-ուկրաինական քննարկումների երկրորդ փուլը ծրագրված է անցկացնել փետրվարի 1-ին:
Նախօրեին ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիոն Սենատի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի անդամներին ասել է, որ նախագահ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Ուիթկոֆը «չի մասնակցի» Աբու-Դաբիի հանդիպմանը:
ԱՄԷ նախագահն, ըստ երևույթին, Մոսկվա է մեկնել, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկի հատկապես ուկրաինական կարգավորման հեռանկարը: Հանդիպմանը ծովակալ Կոստյուկովի մասնակցությունը դա է վկայում:
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակություններին հարթակ տրամադրելով՝ ԱՄԷ նախագահը, եթե դա անգամ խորհրդանշական է, ստանձնել է ուկրաինական կարգավորման միջնորդի բարդ առաքելություն: Ավելի վաղ այդ դերակատարությանը ձգտում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը:
Դավոսում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակային ասել է, որ Պուտինը և Զելենսկին հանդիպելու և համաձայնության գալու հնարավորություն ունեն, իսկ «եթե դա տեղի չունենա, ուրեմն նրանք հիմար են»:
Ալ-Նահաինի Մոսկվա այցի նախօրեին ՌԴ նախագահի օգնական Ուշակովն ասել է, որ եթե Զելենսկին կարգավորման հասնելու մտադրություն ունի, ապա Ռուսաստանը պատրաստ է նրան հյուրընկալել Մոսկվայում, երաշխավորել անվտանգությունը և անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ստեղծել:
Առկա իրավիճակում Ուկրաինայի նախագահի Մոսկվա այցը բացառված է: Հավանակա՞ն է, որ Զելենսկի-Պուտին հանդիպում կազմակերպվի Աբու-Դաբիում:
Տեսականորեն դա հնարավոր է: ԱՄՆ պետքարտուղարը հունվարի 28-ին ասել է, որ միջնորդներն աշխատում են տարածքների հարցում Մոսկվայի և Կիևի դիրքորոշումների միջեւ գոնե շփման եզրեր գտնել: Խոսքն արդյոք ԱՄԷ նախագահի միջնորդության մասի՞ն է:
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու դեպքում միջազգային հարաբերություններում որոշակի պարզություն կմտնի: Բայց ԱՄԷ-ն ա՞յն երկիրն է, որ կարող է Ռուսաստանի նախագահի վրա ազդեցություն ունենալ:
