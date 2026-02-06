Մեր տեղեկություններով, օրեր առաջ ԱՄՆ-ից Հայաստան մեծ պատվիրակություն է ժամանել՝ հավանաբար, փոխնախագահ Վենսի այցը նախապատրաստելու։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Նրանց «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում մի ամբողջ հարկաբաժին են հատկացրել՝ տասնյակ սենյակներ, որտեղ կահույքից թողել են միայն սեղան-աթոռներ, մնացածը դուրս են բերել։ Հյուրանոցի աշխատակիցներին արգելված է այդ հարկում գտնվել։
Պատվիրակության անդամների գիշերակացը հյուրանոցի մեկ այլ հատվածում են կազմակերպել։ Նրանք եկել են 2 շաբաթով։
Հիշեցնենք, որ Վենսը ժամանելու է փետրվարի 9-ին, հաջորդ օրը մեկնելու է Բաքու։
Բաց մի թողեք
1 կալանավորի սնունդը 1113 դրամ արժե, բայց տանից են բանտեր հաց տանում․ Փաստաթղթեր
ՔՊ-ում Ռուստամ Բաքոյանի մասով որոշում կա
Նիդերլանդների թագուհի Մաքսիման բանակ կգնա․ Լուսանկար