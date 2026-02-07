07/02/2026

ԱՄՆ-ի կողմից Թայվանին զենքի վաճառքը կարող է վտանգել Թրամփի ապրիլյան այցը Պեկին

Չինաստանը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին, որ Թայվանին ամերիկյան զենքի վաճառքը կարող է վտանգել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլին Պեկին կատարելիք այցը, գրել է «Financial Times»-ը։

Հրապարակման համաձայն՝ Պեկինը «լուրջ մտահոգություն» է հայտնել Թայբեյին Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և այլ զենքի հնարավոր մատակարարման վերաբերյալ։ Չինացի դիվանագետները ընդգծել են, որ նման քայլերը կարող են բացասաբար ազդել երկկողմ հարաբերությունների վրա և բարդացնել երկու առաջնորդների միջև կայանալիք գագաթնաժողովի նախապատրաստական ​​աշխատանքները։

Չինաստանի նախագահ Սի Ծինպինը նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ բարձրացրել է Թայվանին զենքի վաճառքի հարցը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն «պետք է զգուշավոր լինի Թայվանին զենք վաճառելու հարցում»։

Իրավիճակին ծանոթ մի քանի անձինք նշել են, որ Թայվանին ԱՄՆ օգնության փաթեթը կարող է հասնել 20 միլիարդ դոլարի։ Սակայն մյուսները զգուշացրել են, որ վերջնական թիվը կարող է փոխվել և մոտենալ դեկտեմբերյան թվին։

Երկու աղբյուրների համաձայն՝ Չինաստանը բլեֆ է անում և չի չեղարկի այցը։

Թայվանին տրամադրվող ռազմական օգնության փաթեթը կներառի չորս համակարգ։ Patriot հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերից բացի, ԱՄՆ-ն Թայվանին թույլ կտա գնել ավելի շատ NASAMS հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր և երկու այլ համակարգեր։

ԱՄՆ-ի Թայվանի վերաբերյալ դիրքորոշումներին ի պատասխան՝ չինացի պաշտոնյաները հաստատել են փոխադարձ քայլեր ձեռնարկելու իրենց պատրաստակամությունը, եթե տարածաշրջանում ռազմավարական հավասարակշռությունը խախտվի։

