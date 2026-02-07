07/02/2026

ԱՄՆ Կոնգրեսը կծանոթանա Էպշտեյնի գործով փաստաթղթերի չխմբագրված տարբերակին. Լուսանկար

07/02/2026

ԱՄՆ Կոնգրեսի անդամները հաջորդ շաբաթ կծանոթանան հայտնի ֆինանսիստ Ջեֆֆրի Էպշտեյնի գործով չխմբագրված փաստաթղթերին, հաղորդել է NBC-ն։

Կոնգրեսի անդամները կկարողանան դիտել նյութերը Արդարադատության նախարարության գրասենյակների համակարգիչներում, բայց չեն կարողանա ծանոթանալ թղթային փաստաթղթերին։ Նրանք կկարողանան գրառումներ անել, բայց չեն կարողանա իրենց հետ բերել էլեկտրոնային սարքեր։

ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Թոդ Բլանշը հունվարի 30-ին հայտարարել էր, որ Էպշտեյնի գործով նյութերի հրապարակումն ավարտվել է։ Հրապարակված տվյալների ընդհանուր ծավալը գերազանցել է 3.5 միլիոն ֆայլը։

2019 թվականին Էպշտեյնին ԱՄՆ-ում մեղադրանք է առաջադրվել անչափահասների սեռական շահագործման համար։ 2019 թվականի հուլիսին ֆինանսիստը մահացել է բանտում. քննիչները դա ինքնասպանություն են որակել։

