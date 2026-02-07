ԱՄՆ-ն առաջարկում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը ավարտեն պատերազմը մինչև ամառ․ Զելենսկին այլ մանրամասներ է հայտնել

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը ավարտեն պատերազմը մինչև ամառ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
– ԱՄՆ-ն առաջարկել է էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածների լարվածությունը թուլացնել։ Ուկրաինան համաձայնել է, սպասում ենք Ռուսաստանի արձագանքին;
– Մենք կանգնած ենք այնտեղ, որտեղ կանգնած ենք։ Ուկրաինան բանակցությունների ժամանակ վերահաստատել է, որ չի լքի Դոնբաս;
– Առաջին անգամ ԱՄՆ-ն առաջարկել է, որ ուկրաինական և ռուսական բանակցային թիմերը հանդիպեն Մայամիում հաջորդ շաբաթ։ Ուկրաինան հաստատել է իր մասնակցությունը;
– ԱՄՆ-ն առաջարկել է Դոնեցկում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու գաղափարը։ Սա նշանակում է, որ նույնիսկ եթե մենք որոշենք ստեղծել ազատ տնտեսական գոտի, մեզ անհրաժեշտ կլինեն արդար և հուսալի կանոններ;
– Միացյալ Նահանգները պատրաստ է մասնակցել հրադադարի մոնիթորինգին, եթե քաղաքական լուծում գտնվի;
– Գերիների փոխանակումները կշարունակվեն, և թիմերը աշխատում են նոր փուլերի վրա;
– Ուկրաինան չի աջակցի ԱՄՆ-Ռուսաստան որևէ համաձայնագրի, որը կազդի Ուկրաինայի վրա առանց իր մասնակցության;
– ԱՄՆ անվտանգության երաշխիքները պետք է ստորագրվեն և օրինականորեն ամրագրվեն Կոնգրեսում;
– Ամենադժվար հարցերը կարող են բարձրացվել Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների հնարավոր եռակողմ հանդիպման ժամանակ;
– Ռուսաստանը փոխում է իր հռետորաբանությունը բանակցություններում, բայց Ուկրաինան չի վստահում իր մտադրություններին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գործողությունների ամփոփագիր է ներկայացրել․
▪️Ռուսաստանի զինված ուժերը զանգվածային հարված են հասցրել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից օգտագործվող էներգետիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտներին, այդ թվում՝ «Կինժալ» հրթիռներով;
▪️Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը կորցրել են մոտավորապես 1305 զինծառայող Հատուկ ռազմական գոտում;
▪️Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական զորքերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի զինված ուժերի և օտարերկրյա վարձկանների ժամանակավոր տեղակայման կետերին 158 շրջաններում;
▪️Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են ինքնաթիռ տիպի ուկրաինական 168 անօդաչու թռչող սարք։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ի կողմից Թայվանին զենքի վաճառքը կարող է վտանգել Թրամփի ապրիլյան այցը Պեկին
Թրամփը` ԵՄ համաձայնագրից հետո, չեղարկում է հնդկական ապրանքների վրա 25% մաքսատուրքը
ԱՄՆ Կոնգրեսը կծանոթանա Էպշտեյնի գործով փաստաթղթերի չխմբագրված տարբերակին. Լուսանկար