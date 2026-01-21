21/01/2026

ԱՄՆ-ն առգրավել է Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» հետ կապված տանկեր

infomitk@gmail.com 21/01/2026 1 min read

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն առգրավել է Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» հետ կապված տանկեր, հայտնել է ամերիկյան կողմը։

Խոսքը վերաբերում է «Սագիտտա» նավին, որը ԱՄՆ հարավային հրամանատարությունը նկարագրել է որպես «շարժիչային նավ»։ Այն առգրավվել է այսօր առավոտյան Կարիբյան ծովում։ ԱՄՆ զինված ուժերը պնդել են, որ առգրավումը տեղի է ունեցել «առանց միջադեպերի»։

Հայտարարության մեջ նշված է, որ նավը խախտել է ԱՄՆ նախագահի՝ վենեսուելական նավթ տեղափոխող պատժամիջոցների ներքո նավերի նկատմամբ սահմանված կարանտինը։

Ըստ ուկրաինական հետախուզության՝ այս նավը Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» մաս է կազմում։ Հիմնականում այն օգտագործվել է ռուսական նավթամթերք Հնդկաստան և Չինաստան տեղափոխելու համար։

«Սագիտտան» պատժամիջոցների տալ է ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, ԵՄ-ի, Շվեյցարիայի, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի և Ուկրաինայի կողմից։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Յոթ օրենսդիրներ լքեցին հոլանդական ծայրահեղ աջ առաջնորդ Վիլդերսի կուսակցությունը՝ հարված հասցնելով ղեկավարությանը

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԱԿ-ը պետք է լուծեր իմ լուծած բոլոր պատերազմները․ Թրամփը չի բացառել «Խաղաղության խորհրդով» ՄԱԿ-ը փոխարինելը. Տեսանյութ

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի ինքնաթիռը Դավոսի թռիչքից հետո վերադարձել է. ո՞րն էր պատճառը, ի՞նչն է խափանվել

21/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ի կախարդական, առեղծվածային առևտրային զենքը և Թրամփին բռնելու այլ տարբերակներ

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է «անզիջում» արձագանք Թրամփին՝ ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերությունների խռովքի պայմաններում

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Յոթ օրենսդիրներ լքեցին հոլանդական ծայրահեղ աջ առաջնորդ Վիլդերսի կուսակցությունը՝ հարված հասցնելով ղեկավարությանը

21/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Make America Go Away» գլխարկները ժողովրդականության աճ են գրանցում Գրենլանդիայի շուրջ վեճի ֆոնին

21/01/2026 infomitk@gmail.com