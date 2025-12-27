27/12/2025

ԱՄՆ-ն սիրաշահում է Բաքվին, որտեղ է Հայաստանը

ԱՄՆ Կոնգրեսի կայքում տեղադրվել է Ադրբեջանին ռազմական և ֆինանսական օգնությունը սահմանափակող 907-րդ հոդվածի լիակատար չեղարկման օրինագծի տեքստը։

Օրինագծում ընդգծվում է, որ «անկախությունից ի վեր Ադրբեջանը մնացել է Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների հուսալի գործընկերը՝ ապահովելով իմաստալից համագործակցություն ինչպես ռազմական, այնպես էլ խաղաղ ժամանակներում»։

Այն նաև նշում է, որ Բաքուն փաստացի վերահաստատել է Հարավային Կովկասում խաղաղության օրակարգի առաջնահերթությունը և հասել է խաղաղ կարգավորման, որի շրջանակներում Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար համաձայնեցված են։

Օրինագծի համաձայն՝ «Ազատության աջակցության մասին» օրենքի 907-րդ հոդվածը պետք է չեղյալ հայտարարվի, և այս հոդվածին վերաբերող բոլոր օրենսդրական դրույթները բացառվում են։

Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերին ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աննա Պաուլինա Լունան ներկայացրել է 907-րդ հոդվածը լիակատար չեղարկման օրինագիծ։

Այս տարվա օգոստոսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է հրամանագիր, որով ժամանակավորապես կասեցվել է «Ազատության աջակցության մասին» օրենքի 907-րդ հոդվածի գործողությունը։ 1992 թվականին ընդունված փոփոխությունը արգելում է Միացյալ Նահանգներին պետական ​​օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին։

