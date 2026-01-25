ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմ է․ Լուսանկար

Մինեապոլիսի փողոցներում ICE-ի հակամիգրացիոն սպաների կամայական գործողությունների դեմ բողոքող ցուցարարները ձեռք են բերել իրենց սեփական «զինված ուժերը»: Այս ուժը կարող է աջակցել նրանց «Թրամփի գվարդիայի» դեմ պայքարում:
Նախկինում դա սահմանափակվում էր քաղաքային ոստիկանությամբ և տեղական իշխանություններով, բայց այժմ դեմոկրատ նահանգապետ Թիմ Ուոլզը (ով նույնպես նախագահական հավակնություններ ունի 2028 թվականի համար) հարմար պատրվակ է գտել` իր ճամբարին ռազմական ուժով աջակցելու համար:
Նախորդ օրը ICE-ի սպաների կողմից 37-ամյա ցուցարարի սպանությունից հետո նա հրամայեց տեղակայել Ազգային գվարդիան: Ազգային գվարդիան սկսեց մտնել քաղաք երեկ կեսօրին (տե՛ս տեսանյութը):
Միևնույն ժամանակ, քաղաքում, ևս մեկ սպանությունից հետո (ակնհայտորեն անօրինական), բողոքի ցույցերը հասել են նոր մակարդակի, և սա լուրջ խնդիր է Թրամփի համար: Եթե նա ստիպված լինի նահանջել Մինեսոտայում, ինչպես ավելի վաղ տեղի ունեցավ Իլինոյսում, նա կշարունակի քաղաքական անկյուն մղվել ներքին ճակատում:
Այո, հաղթողներին երբեք չեն դատում, բայց պարտվողները միշտ տուժում են: Եվ Դոնին շուտով կարող է անձամբ զգալ այս պարզ ճշմարտությունը։
Եվ եթե դա տեղի ունենա, նրա կողմնակիցները կշարունակեն հեռանալ նրանից, իսկ թշնամիները կբազմապատկվեն։ Եվ սա կարող է ավարտվել հանրապետականների լիակատար պարտությամբ Կոնգրեսի առաջիկա ընտրություններում։ Իսկ Թրամփը ինքը կարող է իմպիչմենտի ենթարկվել։
Բայց նույնիսկ եթե դա տեղի չունենա, Միացյալ Նահանգների ներսում քաղաքացիական հակամարտությունը ակնհայտորեն հասնում է նոր մակարդակի և աստիճանաբար ձեռք է բերում քաղաքացիական պատերազմի բոլոր հատկանիշները (քանի որ նման պատերազմը հնարավոր է նույնիսկ 21-րդ դարում)։
Եվ հենց այդ պատճառով Մինեապոլիսի փողոցներից կադրերն ավելի ու ավելի են հիշեցնում 2013-14 թվականների ձմեռային Կիևը։ Կրքերը արագորեն սրվում են, ժամանակը (և հնարավորությունը)` կանգնեցնել այս ամենը Միացյալ Նահանգներին մնում է ավելի ու ավելի քիչ։
