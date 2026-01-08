08/01/2026

ԱՄՆ փոխնախագահը խոսել է Եվրոպայի, Վենեսուելայի նախագահի ձերբակալության մասին

08/01/2026

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը բավականին կոշտ է խոսել Եվրոպայի մասին։

«Նրանք միշտ արգումենտներ են բարձրացնում անցյալի մասին՝ «Մենք միասին կռվել ենք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում» կամ «մենք միասին կռվել ենք ահաբեկչության դեմ պատերազմում»: Մենք շնորհակալ ենք դրա համար: Մենք սիրում ենք նման դաշնակիցներ ունենալ»,- ասել է Վենսը «Fox News»-ին տված հարցազրույցում։

«Բայց միայն այն պատճառով, որ դուք 25 տարի առաջ խելացի բան եք արել, չի նշանակում, որ այսօր չեք կարող հիմարություն անել»,- ընդգծել է նա:

Իսկ թե ինչ է տալիս Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունը շարքային ամերիկացուն, Վենսն ասել է, որ «նախևառաջ, մենք կկարողանանք վերահսկել Վենեսուելայի անհավանական բնական պաշարները»։

«Դա առևանգում չէ: Դա իրավապահ մարմինների գործողություն է»,- ասել է նա Մադուրոյի ձերբակալման մասին։

