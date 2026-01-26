ԱՄՆ փոխնախագահի այցն Ադրբեջան և Հայաստան ունի կոնկրետ նպատակ․ Վրաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ

ԱՄՆ նախագահի ջանքերն ուղղված են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ամրապնդմանը և համագործակցության բոլոր ձևաչափերի վերականգնմանը, ըստ երևույթին, նրանք ջանք չեն խնայի այս գաղափարը իրականացնելու համար, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Նինո Ցիլոսանին։
Նրա խոսքով՝ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցն Ադրբեջան և Հայաստան ունի կոնկրետ նպատակ։ «Մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը պատմական պահ է: Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները», – ընդգծել է Ցիլոսանին։
Բաց մի թողեք
Կա ավելի մեծ, համազգային ողբերգություն, որը չի թողնում լռել… Առուշանյանի հայրը Գորիսում երեկվա պայթյունի մասին
Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համատեղ մաքսային կետեր ստեղծելու ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում. Կոբախիձե
Արցախում մի հայ միգուցե լինի, երևի «թանգարանի» համար․ Ոսկանյան