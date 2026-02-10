10/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

ԱՄՆ փոխնախագահի հայտարարությունների թարգմանությունն իրականացրել է ամերիկյան կողմի թարգմանիչը. պարզաբանում

infomitk@gmail.com 10/02/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ փետրվարի 9-ի համատեղ հայտարարությունների ու հարցուպատասխանի ընթացքում Վենսի խոսքի թարգմանությունն իրականացրել է ամերիկյան կողմի թարգմանիչը:

Այս մասին պարզաբանումը տրամադրել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից:

«Տեղեկացնենք, որ ԱՄՆ փոխնախագահի թարգմանությունը, ընդունված ընթացակարգի համաձայն, իրականացրել է հյուրընկալվող կողմի թարգմանիչը: Միաժամանակ Կառավարությունը հրապարակել է ՀՀ վարչապետի և ԱՄՆ փոխնախագահի հայտարարությունների, հարցուպատասխանի թարգմանությունն ու սղագրությունը»,- նշել են վարչությունից:

Վենսի հայտարարությունների հեռարձակումից հետո թարգմանության որակի վերաբերյալ քննարկումներ են ծավալվել սոցիալական ցանցերում: Մասնավորապես «Մեր ձևով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, թե ՀՀ կառավարությունը սխալ է թարգմանել Վենսի խոսքերը:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը տիկնոջ հետ այցելել է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր. Լուսանկարներ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյունքում նաև սենց ժամանակակից դրոններ ենք ունենում․ Հարությունյան. Լուսանկարներ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն կդառնա տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման հենակետ. Վենս

10/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. կան 1 զոհ, 1 վիրավոր. Լուսանկար

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2025-ին մենք կարողացել ենք հարկ վճարողներին վերադարձնել 409 մլրդ դրամ. ՊԵԿ նախագահ

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսի միջազգային այցերի վիճակագրությունը

10/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մաhացու վրաերթ՝ Արարատում, «MAN» բեռնատարը ռեստորանի մոտ վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի

10/02/2026 infomitk@gmail.com