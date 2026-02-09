09/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը Հայաստան է ժամանում տիկնոջ՝ Ուշա Վենսի ուղեկցությամբ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/02/2026 1 min read

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը տիկնոջ՝ Ուշա Վենսի հետ փետրվարի 9-10-ը պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստանի Հանրապետություն։

Այս մասին հայտնում են ՀՀ կառավարությունից՝ հավելելով, որ այսօր երեկոյան տեղի կունենա ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ԱՄՆ փոխնախագահի հետ, որից հետո նրանք հանդես կգան հայտարարություններով:

Հիշեցնենք՝ ԱՄՆ պետքարտուղարի՝ տնտեսական հարցերով տեղակալ Ջեյքոբ Հելբերգը ևս ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ միասին կժամանի Հայաստան և Ադրբեջան:

Փետրվարի 9-ին և 10-ին մայրաքաղաքում նախատեսված պետական արարողակարգային միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Երևանի մի քանի փողոցներում կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ։

Այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից։

  • Փետրվարի 9-ին՝ ժամը 17։00-ից 21։00-ը, կսահմանափակվի երթևեկությունը Բաղրամյան պողոտայում՝ Բաղրամյան պողոտա-Պռոշյան փողոց խաչմերուկից մինչև Բաղրամյան պողոտա-Մոսկովյան փողոց խաչմերուկ։
  • Փետրվարի 9-ին և 10-ին՝ տարբեր ժամերի, կսահմանափակվի երթևեկությունը Աբովյան փողոցում՝ Աբովյան-Թումանյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Հանրապետության հրապարակ, Պուշկինի փողոցում՝ Պուշկին-Կողբացի փողոցների խաչմերուկից մինչև Սախարովի հրապարակ։

ԱՄՆ պետքարտուղարի՝ տնտեսական հարցերով տեղակալ Ջեյքոբ Հելբերգը և ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը այցելելու են Հայաստան և Ադրբեջան փետրվարի 9-11-ը:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Հելբերգը Վենսի հետ կայցելի Հայաստան. ժամկետները հայտնի են. Լուսանկար

08/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայմանագրային զինծառայող է զոհվել

07/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունների օրը հայտնի է․ ՀՀ նախագահը հրամանագիր է ստորագրել

06/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահան Տերյան․ մտքի ուժի պոետը և ժամանակի խիղճը՝ ծննդյան օրն է այսօր

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է Վազգեն Շուշանյանը քիչ հայտնի․ Պարզ ասած՝ նա չի խաղացել գրական շուկայի կանոններով՝ ծննդյան օրն է այսօր

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Եվրոպան փորձում է լուծել Էպշտեյնի խնդիրը, այն ընդգծում է ԱՄՆ-ում հաշվետվողականության համեմատական ​​​​բացակայությունը

09/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Brexit-ի հետ կապված հաշվեհարդարի ժամանակը. Լուսանկարներ

09/02/2026 infomitk@gmail.com