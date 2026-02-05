ԱՄՆ ճնշման ներքո բաժանված ԵՄ-ին կոչ են անում չեղյալ հայտարարել իր կանաչ նավագնացության ծրագիրը

IMO-ի ղեկավար Արսենիո Դոմինգեսը այս շաբաթ Բրյուսելում էր՝ ճնշում գործադրելու հանձնաժողովի վրա՝ մեղմացնելու իր բանակցային դիրքորոշումը։
Միջազգային ծովային կազմակերպության (IMO) ղեկավարը կոչ է արել Եվրոպական հանձնաժողովին մեղմացնել իր դիրքորոշումը գլոբալ կանաչ նավագնացության համաձայնագրի վերաբերյալ՝ պնդելով, որ բանակցությունները կենդանի պահելու համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար ընդունելի փոխզիջում։
Լոնդոնում տեղակայված ծովային կարգավորող մարմնի գլխավոր քարտուղար Արսենիո Դոմինգեսը այս շաբաթ այցելել է Եվրոպական հանձնաժողով՝ ճնշում գործադրելու պաշտոնյաների վրա՝ վերանայելու իրենց դիրքորոշումը, նախքան ապրիլին բանակցությունների վերսկսումը։ Դա նշանակում է թուլացնել այն համաձայնագիրը, որը համարվում էր գլոբալ կլիմայական առաջընթաց, ըստ մասնավոր զրույցների վերաբերյալ տեղեկացված երկու պաշտոնյաների։
Անցյալ տարվա հոկտեմբերին նավագնացության արդյունաբերությունը զրոյական արտանետումների ուղղորդելու, այդ թվում՝ ամենաաղտոտող վառելիքի համար տուգանքների վերաբերյալ գլոբալ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները ձախողվեցին, երբ Վաշինգտոնը սպառնաց պատժամիջոցներ կիրառել նախնական համաձայնեցված դիրքորոշումը սատարող երկրների դեմ։
ԵՄ երկրները սկզբում աջակցել էին համեմատաբար խիստ բնապահպանական չափանիշներով համաձայնագրի նախագծին։ Սակայն Հունաստանի և Կիպրոսի կողմից շեղումները թուլացրին դաշինքի դիրքերը և նպաստեցին համաձայնագրի ձախողմանը՝ հիասթափեցնելով կլիմայի պաշտպանության կողմնակիցներին և ավելի բարձր հավակնություններ ունեցող երկրներին։
Պանամացի պաշտոնյա Դոմինգեսը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի տրանսպորտի և շրջակա միջավայրի կոմիտեների պատգամավորների, ինչպես նաև ծովային և կլիմայական քաղաքականության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այդ թվում՝ DG MOVE-ի գլխավոր տնօրեն Մագդա Կոպչինսկայի և DG CLIMA-ի ղեկավար Կուրտ Վանդենբերգեի հետ։
«Այս քննարկումները ներառում էին միջազգային նավագնացության ապաածխածնացման ուղու վերաբերյալ կոնսենսուս գտնելու ջանքերի քննարկումը», – Euractiv-ին ասել է IMO-ի խոսնակը։
Նրա այցը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն դեռևս բաժանված է այն հարցում, թե որքան հեռու գնալ։ Հունաստանը, որի հզոր նավագնացության ոլորտը կազմում է ՀՆԱ-ի մոտ 8%-ը, ցանկանում է վերսկսել բանակցությունները՝ հեղուկ բնական գազին ավելի բարենպաստ վերաբերմունք տրամադրելու համար, դիրքորոշում, որը կիսում են նաև ԱՄՆ-ն և այլ նավթարդյունաբերական երկրները։
Մյուս կողմից, Դանիան, որտեղ գտնվում է նավագնացության հսկա Maersk-ը, աջակցում է ԵՄ-ի «Կանաչ գործարքի» գագաթնակետին կնքված գործող գործարքին, որը նախապատվությունը տալիս է կենսավառելիքին հեղուկացված բնական գազի նկատմամբ։ Չինաստանը համարվում է այդ մոտեցման անվերապահորեն կողմնակից։ Ֆրանսիան, որը մի ժամանակ դաշինք էր կնքել Դանիայի հետ, այժմ վերանայում է իր դիրքորոշումը։
ԵՄ կլիմայի հարցերով պաշտոնյաները՝ արդյունաբերության ճնշման պայմաններում «Կանաչ գործարքի» դարաշրջանի մոտեցման վերջին պաշտպաններից մեկը, դեմ են գործի վերաբացմանը, ասել են երկու պաշտոնյաներ, որոնք ծանոթ են գործին: Նրանց դժկամությունը բխում է այն փաստից, որ հեղուկացված բնական գազը համարվում է շատ ավելի կեղտոտ, քան կենսավառելիքը։
«Կլիմայի տեսանկյունից ամենավատ սցենարը կլինի IMO-ում թույլ գործարքը, որը հետո կօգտագործվի Բրյուսելում՝ ավելի խիստ գործող կանոններին դեմ լինելու համար», – ասել է «Տրանսպորտ և շրջակա միջավայր» իրավապաշտպան խմբի Ֆելիքս Կլանը։
2024 թվականին ԵՄ-ն իր CO₂ գնագոյացման կարևորագույն սխեմայում ներառեց ծովային արտանետումները՝ չնայած նավագնացության ոլորտի ուժեղ դիմադրությանը: IMO-ի ավելի մեղմ գլոբալ գործարքը կարող է օգտագործվել ԵՄ արտանետումների առևտրի համակարգի (ETS) ճշգրտումները արդարացնելու համար՝ արտացոլելով ավիացիոն արդյունաբերության կողմից ածխածնի գնագոյացումից խուսափելու նմանատիպ ջանքերը՝ հղում անելով Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությունում առկա գլոբալ համաձայնագրերին։
IMO-ում ջրազրկված գործարքի հեռանկարի առջև կանգնած՝ կլիմայի հարցերով պաշտոնյաները կարող են գայթակղվել պահպանել IMO-ում ԵՄ-ի առկա դիրքորոշումը, որը գործնականում կսառեցնի գործը։
Այս պառակտումը հակասությունների մեջ է գցել ԵՄ կլիմայական հարցերով հոլանդացի հանձնակատար Վոպկե Հոեկստրային և Հունաստանի տրանսպորտի հանձնակատար Ապոստոլոս Ցիցիկոստասին, ինչը հանգեցրել է հարցի քննարկմանը ԵՄ առաջնորդներին։
Նշենք, որ Դոմինգեսը Ցիցիկոստասի գրասենյակի ղեկավար Աննա Պանագոպոլուի հետ հանդիպել է միայն Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ։
«Սա երկու հանձնակատարների միջև լուծելիք հարց չէ. սա անդամ պետությունների հարց է», – ասել է հանձնաժողովի պաշտոնյան՝ հավելելով, որ հարցը պետք է «բարձրացվի ԵՄ պետությունների ղեկավարների մակարդակով»։
«ԵՄ առաջնորդները պետք է հանձնարարեն հանձնաժողովին ներկայացնել նոր առաջարկ», – հավելել է պաշտոնյան։
