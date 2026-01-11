Ամուսնությունից հետո ցանկանում է վաճառել իր տունը․ Լուսանկար

Պորտուգալացի աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Քրիշտիանու Ռոնալդուն մտադիր է Ջորջինա Ռոդրիգեսի հետ ամուսնանալուց հետո վաճառել պորտուգալական Կայշկայշում ուենցած առանձնատունը։
Այս մասին հայտնում է Daily Mail պարբերականը։
Հոդվածի համաձայն, Ռոնալդուն անցյալ տարվա օգոստոսին ամուսնության առաջարկ է արել մոդել Ռոդրիգեսին։ Զույգը պատրաստվում է ամուսնանալ այս տարվա ֆուտբոլի առաջնությունից հետո։ Առանձնատունն ունի ութ ննջարան, լողավազան, ստորգետնյա ավտոկայանատեղի, մասնավոր կինոդահլիճ։
Առանձնատան մոտավոր արժեքը կազմում է 40 միլիոն դոլար։
Ի դեպ, ժամանակին Ռոնալդուն ցանկացել է գնել հարեւան հողամասն ու գոլֆի խաղադաշտն էլ գնել, որը պատկանել է մի հյուրանոցի, սակայն նրան մերժել են դրանք վաճառել։
