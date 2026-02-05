05/02/2026

Այլ տարբերակ էլ չունենք. կամ կվերածնվենք, կամ կմեռնենք․ Ռուբեն Վարդանյանի ուղերձը

infomitk@gmail.com 05/02/2026 1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը կնոջ՝ Վերոնիկա Զոնաբենդի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ խնդրել է հրապարակայնացնել Ալբեր Կամյուի «Ընդվզող մարդը» (1951) էսսեից հետևյալ միտքը.

«Ապագան հնարավոր չէ կանխատեսել, վերածնունդն էլ գուցե անհնար է։ Բայց մենք պարզապես հրաժարվում ենք ընդունել դա։ Պետք է ոչինչ չխնայենք հանուն վերածննդի։ Այլ տարբերակ էլ չունենք. կամ կվերածնվենք, կամ կմեռնենք»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զգալով, որ իր փորձառությունն ու գիտելիքները լսելի չեն, Արմեն Սարգսյանը հրաժարական տվեց․ ՀԲԸՄ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք կա որևէ երկիր, որի ռազմաքաղաքական ղեկավարները գտնվեն գերության մեջ, երկրի զգալի տարածքները օկուպացված լինի, տվյալ երկրները խաղաղություն հաստատեն միմյանց հետ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր Բաքվում 16 ռազմագերի հայերի նկատմամբ դատավճիռ է կայացվելու

05/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարիաննա Մուրի տողերը սուր են, ինտիմ, կրքոտ․ Այսօր նրա ծննդյան օրն է․ Բանաստեղծություններ

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիգենը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, մասամբ խլացել է՝ մի ականջը չի լսում․ Լինդա

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դիսկոմբոբուլյատոր». Թրամփը խոսել է Մադուրոյին բռնելու համար օգտագործված գաղտնի զենքի և այլնի մասին

05/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, բժիշկները պայքարում են վիրավnրի կյանքի համար

05/02/2026 infomitk@gmail.com